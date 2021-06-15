3大國際航空聯盟發聲呼籲　打完疫苗旅客應「免檢疫隔離」

▲星空聯盟、寰宇一家及天合聯盟呼籲，各國應建構一致的國際旅遊標準。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

為了促使國際旅遊能夠安全地重新展開，振興旅遊業對國際經濟的貢獻，星空聯盟、寰宇一家及天合聯盟三大航空聯盟向七大工業國組織（G7）呼籲，希望在6月11至13日舉行的G7領袖峰會同意一致性的國際旅遊及健康標準，讓各國邊境可以安全地重新開啟。

星空聯盟首席執行長Jeffery Goh、天合聯盟執行長Kristin Colvile及寰宇一家執行長Rob Gurney共同指出，國際旅遊對於全球經濟至關重要，現有大量的數據可以支持政府控管風險的決策，G7成員國只要在重啟邊界時採取明確、一致性及數據導向的措施，就能有效排除各國在檢疫、隔離等作業差異上的不確定性。

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三家航空聯盟首席執行長共同表示，接種疫苗是重啟跨國飛行和旅遊的關鍵，呼籲各國政府認可具公信力的疫苗接種證明，並作為旅客免除檢疫及隔離的依據。在全球多數人口完成疫苗接種之前，現階段的要務的是各國採行健全和一致性的檢疫措施，及共通的數位化認證方案，以確保國際旅程的安全與順暢。

▲星空聯盟、寰宇一家及天合聯盟呼籲，完成疫苗施打的旅客應該免除檢疫隔離的規範。（圖／達志影像／美聯社）

疫苗接種計劃為市場復甦帶來希望，但各國政府和各地機場不同且不斷變更的檢疫規範和流程，造成旅客的資訊混淆和壓力，進而影響原本的搭機行程。為了提供更透明的資訊，COVID-19疫情爆發前佔全球三分之二航運量能的航空聯盟，共同呼籲七大工業國組織應率先採行下列建議措施，讓旅客們能夠安全的與世界連結。

1.完成疫苗施打的旅客應該免除檢疫隔離的規範

2.COVID-19採檢應該以更簡便、更能負擔且一致性的方式進行

3.轉機旅客在轉機機場應該免除額外的採檢或隔離規範

全球三大航空聯盟共同支持國際航空運輸協會（IATA），呼籲各國政府應採取數位化方式管理疫苗接種和檢疫證明等作業，並敦促七大工業國組織成員認可世界衛生組織（WHO）和國際民航組織（ICAO）所制定的健康認證規範及標準。