星空聯盟洛杉磯機場「貴賓室付費通行證」上線！出發前須先預訂

▲星空聯盟洛杉磯機場貴賓室付費通行證上線。（圖／長榮航空）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空所屬的星空聯盟洛杉磯國際機場貴賓室將推出付費通行證，讓旅客可付費進入貴賓室享受優質服務，這是繼2021 年 11 月在布宜諾斯艾利斯埃塞薩國際機場 (EZE) 的星空聯盟自營貴賓室推出付費通行證後，第二間提供此服務的星空聯盟自營貴賓室。

旅客可在出發前在星空聯盟網站上預訂及購買星空聯盟貴賓室的付費通行證(Star Alliance Lounge Access)，購買後將會收到確認信件，信件內包含在所選日期及時段才生效的QR code供進入貴賓室使用，並可替同行家人、朋友或同事購買。此外，若旅客為星空聯盟成員的飛行常客，則享額外優惠。

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座落於湯姆布萊德利(Tom Bradley)國際航廈的星空聯盟洛杉磯國際機場貴賓室設有獨特開放式露臺，可將機場附近及好萊塢山丘的美景一覽無遺，露臺同時附有火爐和流水牆，在夜晚營造出帶有火光的溫暖氛圍。

貴賓室是一個提供休息、工作及用餐的地方，也提供淋浴設備供旅客在搭機前盥洗，星空聯盟洛杉磯國際機場貴賓室和所有其他星空聯盟自營貴賓室皆有著嚴謹的防疫規範，以保護顧客及員工的健康。

星空聯盟洛杉磯國際機場貴賓室連續五年榮獲SKYTRAX評選為「最佳聯盟貴賓室」，同時也在過去兩年獲得World Travel Award的北美最佳機場貴賓室。星空聯盟也將逐步把付費通行證服務推展至所有星空聯盟的自營貴賓室。