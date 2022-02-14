航空界結盟先驅　星空聯盟四度榮獲「最佳航空聯盟」

▲星空聯盟於航空運輸大獎榮獲年度最佳航空聯盟，由星空聯盟執行長Jeffrey Goh(右)代表領獎。（圖／長榮航空提供）



記者許維寧／台北報導

2月11日希臘埃卡利舉辦「航空運輸大獎」(Air Transport Awards）頒獎典禮，星空聯盟獲頒年度最佳航空聯盟(Airline Alliance of the Year)大獎，也是星空聯盟連續四年獲得該項殊榮。

航空運輸大獎（Air Transport Awards）每年邀請航空專業人士，針對航空業多項領域進行評比，遴選表現優異和服務創新業者，並頒發獎項予以肯定。星空聯盟對於航空旅行的未來發展作出卓越貢獻，再次獲得評審團的青睞。

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星空聯盟執行長Jeffrey Goh表示：「星空聯盟很榮幸再次獲頒此項殊榮，航空運輸大獎肯定我們的創新精神和服務優化承諾，也鼓舞全體星空聯盟成員一起度過航空業最大的危機。」

航空運輸大獎於2012年成立，也是國際上唯一針對航空業主要領域的評鑑機構，每年遴選出對全球航空運輸發展具有卓越貢獻的頂尖公司與專業人士。星空聯盟則於1997年成立，總部設於德國法蘭克福，成員數至今達26個，聯盟成員包括長榮航空、全日空、聯合航空等，也是歷史最悠久、規模最大的航空聯盟。

航空運輸大獎主席Dr. Kostas Iatrou表示：「我們致力於提供旅客無接縫的友善服務體驗，並秉持創新、永續的精神，持續優化數位服務，因此將星空聯盟評選為年度最佳航空聯盟。星空聯盟已有多家成員採用APEX Health Safety的最高鑽石等級評比標準，展現確保每位旅客健康安全的決心。」