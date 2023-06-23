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南消一大鹽水分隊與國軍合作　端午邀民眾體驗國防消防

▲台南市消防局鹽水分隊，偕同台南市全民國防教育協會，共同舉辦「防災減災保平安，國防教育來體驗」活動，現場湧入許多民眾熱烈參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局鹽水分隊，偕同台南市全民國防教育協會，共同舉辦「防災減災保平安，國防教育來體驗」活動，現場湧入許多民眾熱烈參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午連假第2天，台南市消防局鹽水分隊，偕同台南市全民國防教育協會，共同舉辦「防災減災保平安，國防教育來體驗」活動，現場湧入許多民眾熱烈參與，大人、小孩都玩得不亦樂乎。

▲台南市消防局鹽水分隊，偕同台南市全民國防教育協會，共同舉辦「防災減災保平安，國防教育來體驗」活動，現場湧入許多民眾熱烈參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為讓民眾們學習防災減災知識及認識消防、國軍裝備，進一步了解消防及國軍如何守護及保衛生命財產安全，活動共包含5項：1、防災減災宣導；2、消防裝備器材展示；3、國軍武器裝備展示；4、反毒宣導活動；5、空氣槍電子感應靶射擊體驗。

▲台南市消防局鹽水分隊，偕同台南市全民國防教育協會，共同舉辦「防災減災保平安，國防教育來體驗」活動，現場湧入許多民眾熱烈參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

防災減災宣導包含如何防範火災等災害發生及災害發生時應如何緊急應變以減少傷亡，並認識住宅用火災警報器的重要性；消防裝備及國軍武器展示讓民眾認識消防人員及國軍如何運用裝備及武器執行救災及保家衛國；反毒宣導毒品危害性及認識易使人混淆之新興毒品；空氣槍電子感應靶射擊讓民眾親身體驗射擊樂趣及要領。每項活動都讓民眾們充滿濃厚興趣且踴躍體驗，並讓民眾均能了解到消防及國軍工作辛勞，藉以提醒災害預防及全民國防教育之重要性，得到防災減災、拒絕毒品危害及全民國防教育的正確觀念。

▲台南市消防局鹽水分隊，偕同台南市全民國防教育協會，共同舉辦「防災減災保平安，國防教育來體驗」活動，現場湧入許多民眾熱烈參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動於室外進行防災宣導、裝備展示、射擊體驗，室內則有反毒宣導及防蚊精油DIY，歷時2小時有動態體驗也有靜態參展，參與民眾吳紹平說，他得知這個活動後，特地從白河區趕來到現場參加，體驗一下國軍現行裝備T91步槍的射擊，也試著穿著消防裝備，真的很有意思！能感受到台南市消防局與台南市 全民國防教育協會的用心。

▲台南市消防局鹽水分隊，偕同台南市全民國防教育協會，共同舉辦「防災減災保平安，國防教育來體驗」活動，現場湧入許多民眾熱烈參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第一大隊大隊長陳博文表示，本次特別利用端午連假期間辦理消防宣導與全民國防教育體驗，提供民眾正確的防災觀念，現場並提供消防及軍方各項裝備展示，向參與的民眾一一介紹，讓民眾體會消防弟兄出勤時的辛勞與危險，是相當有意義的活動，也鼓勵輪值的同仁們邀請家人到分隊一起體驗BB彈的射擊，讓連假期間能享有與家人團聚的時刻。

▲台南市消防局鹽水分隊，偕同台南市全民國防教育協會，共同舉辦「防災減災保平安，國防教育來體驗」活動，現場湧入許多民眾熱烈參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市全民國防教育協會蔡文凱總幹事提到，近年來全民國防教育如火如荼的推動，今年初甫立案通過的「台南市全民國防教育協會」迄今已辦理過數次的宣導，這次很感謝鹽水消防分隊的協助，促成兩個單位一起舉辦這麼有意義的活動。

▲台南市消防局鹽水分隊，偕同台南市全民國防教育協會，共同舉辦「防災減災保平安，國防教育來體驗」活動，現場湧入許多民眾熱烈參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，本次台南市全民國防教育協會號召民眾參訪消防隊活動，讓消防及全民國防及反毒等相關知識更貼近民眾，期望能藉由相關知識普及化，有效減少災害發生，即便發生也能有效控制使災情不致擴大，有效達到防災減災目的。

▲台南市消防局鹽水分隊，偕同台南市全民國防教育協會，共同舉辦「防災減災保平安，國防教育來體驗」活動，現場湧入許多民眾熱烈參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局鹽水分隊，偕同台南市全民國防教育協會，共同舉辦「防災減災保平安，國防教育來體驗」活動，現場湧入許多民眾熱烈參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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