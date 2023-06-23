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任總統府副侍衛長2天遭調職待查　吳松齡獲平反將任陸專校長

▲陸軍少將吳松齡將轉任。（資料照／記者周宸亘攝）

▲陸軍少將吳松齡將轉任陸軍專科學校校長。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍少將吳松齡今年3月1日出任總統府副侍衛長，然當時遭檢舉2020年時疑曾涉未依規定使用公務車等事，到職僅兩天就遭拔官，事後國防部長邱國正證實此人事案由他建議註銷。不過經3個月多的調查，陸軍司令部今（23日）表示，日前高雄地方檢察署針對吳松齡以查無實證予以結案，因此依規定，按程序完成評選與薦報。而據了解，吳松齡7月1日將轉任陸軍專科學校校長。

陸軍司令部3月3日指出，近日接獲反映，吳松齡2020年任職期間，疑涉有未依規定使用公務車等情，陸軍秉毋枉毋縱原則，建請先行註銷調任總統府副侍衛長命令獲准；司令部也說，吳暫調陸軍司令部少將委員，陸軍司令部將等待調查結果，據以辦理後續人事作業。

事隔幾日，邱國正於立法院外交國防委員會接受藍委李貴敏質詢；李詢問此案是涉及考核不實，導致未發覺人事問題，只有外傳的違規使用公務車，還是忠誠度有問題？人事案的撤銷是國防部長交辦的，還是總統府交辦，事前人事審查是否有問題？邱回應，此人事案是由他建議註銷的，而此案除了涉及違規使用公務車之外，還有一些吃飯經費支用的問題，這些都會一併來檢討。

不過經3個月調查，陸軍司令部23日表示，吳松齡前因遭檢控，暫調陸軍委員配合調查，日前台灣高雄地方檢察署，業以查無實證予以結案，故本部依「陸海空軍軍官士官任職條例」等規定，按程序完成評選與薦報。而據了解，陸軍7月1日調整重要軍職人士，其中吳松齡轉任陸軍專科學校校長。

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