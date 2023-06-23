關心救災動線　黃偉哲巡視南消公園消防分隊

▲台南市長黃偉哲23日上午巡視消防局第六大隊公園分隊，關心即將拆除的開元陸橋是否影響救災救護動線，並慰勞警義消人員辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲23日上午巡視台南市消防局第六大隊公園分隊，關心即將拆除的開元陸橋是否影響救災救護動線，並於端午佳節慰勞警義消人員辛勞工作。

因應台南市鐵路地下化計畫，開元陸橋即將於2023年7月4日起進行拆除作業，市長為了解施工期間影響公園消防分隊救災救護出勤動線狀況，確認交通部鐵道局南部工程處規劃之改道方案執行狀況，特於拆除作業進行前，巡視公園消防分隊準備情形，以期於施工期間能不影響救災效率，持續保護市民生命財產安全。

適逢端午連假，民眾趁假期至台南市各地休憩觀光，人潮眾多，消防局警義消人員們仍堅守崗位，不敢懈怠以保衛市民安全。黃偉哲市長感念消防弟兄犧牲假期的付出，亦於當日慰勞執勤的警義消同仁，勉勵大家一同守護大臺南地區的安全。

黃偉哲市長上任後，對於消防局老舊廳舍之新建大力支持，並編列預算汰購各式消防車輛、消防衣及各式救災裝備器材，並因應憲法釋字785號解釋，增編消防人員之員額，緩解台南市消防人力不足等問題，亦能提高救災救護品質，更加保障民眾生命財產。

消防局長李明峯表示，消防局會持續體恤消防弟兄的辛勞，提供更友善、更符合消防人員需求的工作環境，讓同仁更能充分發揮救災效能與效率，堅實消防戰力，齊心守護市民安全，打造安居樂業的優質城市。