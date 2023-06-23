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龍舟競賽慶端午！徐榛蔚變身反詐天使　警揭詐騙6大手法

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在龍舟競賽現場，親自化身反詐天使，深化民眾反詐DNA。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在龍舟競賽現場，親自化身反詐天使，深化民眾反詐DNA。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年花蓮龍舟競渡嘉年華，依舊在坐擁無敵湖光與山色的壽豐鄉鯉魚潭盛大舉辦，吸引了不少花蓮鄉親與外地遊客瘋狂湧入熱情參與，花蓮縣警方除維護周邊交通順暢及會場安全之外，對於全民反詐宣導仍舊火力全開，縣長徐榛蔚更化身反詐天使，現身向民眾強力推播反詐觀念，深化民眾反詐DNA。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在龍舟競賽現場，親自化身反詐天使，深化民眾反詐DNA。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

近期內政部警政署強力託播全國高發詐欺6大手法有「網路購物詐騙-建議選擇第三方支付功能且商譽良好的正規網購平台」、「解除分期付款詐騙-以詐騙話術要求到ATM設定解除扣款」、「假投資詐騙-『穩賺不賠、保證獲利、飆股及零風險』、「網路交友詐騙-勿透漏過多個人資料」、「猜猜我是誰電話詐騙-接到以朋友名義來電借錢」、「假檢警詐騙-接獲陌生來電告知涉入刑案或收到疑為政府機關公文書」等等，請鄉親務必分享給身邊親朋好友加強注意，多方小心查證，共同守護彼此的財產安全。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在龍舟競賽現場，親自化身反詐天使，深化民眾反詐DNA。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

徐榛蔚偕同花蓮縣警察局長及吉安警分局長強力放送反詐觀念。

花蓮縣警察局局長呂世明表示，近期詐騙集團冒用知名公眾人物，於網路張貼廣告博取民眾信任，假借公益免費教學投資股票、虛擬貨幣等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，初期先讓民眾小額獲利，再以投入資金越多獲利越多等話術，引誘民眾加入投資網站或下載APP並投入大量資金，民眾如欲提領款項兌現獲利時，即以「需繳保證金」為由拒絕出金，待帳號遭凍結或網站關閉才發現遭詐。

呂世明提醒民眾有任何疑問應撥打165反詐騙諮詢專線即時查證，警方除持續打詐斷絕黑幫金流外，對於維護社會治安決心不變，並呼籲民眾如發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同打擊犯罪，建構美好居家環境。

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