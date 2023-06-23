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端午連假遊花蓮注意！玉里增3處移動測速照相　設置地點曝光

▲▼端午連假花蓮玉里警方在轄區3處增設移動測速照相。（圖／玉里警分局提供，下同）

▲▼端午連假花蓮玉里警方在轄區3處增設移動測速照相。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷景色優美，多數遊客為了方便接駁，多會自己開車前來花蓮朝聖，6月22日至25日連假4天，花蓮玉里警分局為守護民眾安全，除了規劃連假疏導勤務，也在易肇事路段採不定時、不定點稽查，編排固定點測速勤務。

▲▼端午連假花蓮玉里警方在轄區3處增設移動測速照相。（圖／玉里警分局提供，下同）
       
為避免交通事故造成道路壅塞，針對轄區主要幹道「台9線」與「花193縣道」加強速度管理，避免因為「超速」或「疲勞駕駛」衍生碰撞，發生嚴重交通事故，為此在台9線與花193縣道「易超速及肇事路段」增加了3處「移動式雷達測速儀」，以維護人車安全。

玉里警分局指出移動式雷達測速儀設置地點如下：
（一）花193縣道109k北上
（二）台9線288.98k北上
（三）台9線291.2k南下

▲▼端午連假花蓮玉里警方在轄區3處增設移動測速照相。（圖／玉里警分局提供，下同）
      
玉里分局長林俊廷表示，用路人隨著行車速限的上升，其週邊視界能力隨即下降，而感知反應時間及煞停距離也會隨著提升，無法即時發現道路上的潛在風險，這往往是釀成嚴重事故的主因，請民眾應遵守交通規則及遵照警方交通疏導措施來行駛；最後請用路人謹記，防禦駕駛之觀念，防範他人疏忽或故意違規，減少生命、財產損失，平安出門、平安回家。

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