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「連生6女」被婆家逼繼續生！人妻怒提離婚　法院駁回

「連生6女」被婆家要求繼續生　她逃回娘家想離婚…法院駁回還發「家庭教育令」

▲中國大陸湖南省一名女性，已生六名女兒，但卻被婆家要求繼續生，生出兒子為止，憤而至法院訴請離婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

在講求兩性平權、生育自主的年代，很難想像還有女性，會為了生育問題，如此身不由己！中國大陸湖南省有一名熊姓女子，因連生6名女兒，遲遲生不出男孩，被婆家要求她必須繼續生，熊女憤而向法院提出離婚訴訟。而此案件近日在當地法院進行審理，最終女子訴求離婚遭法院駁回，主審法官甚至對熊女發出一份「家庭教育令」，要她切實履行監護職責，承擔對未成年子女撫養、教育和保護的義務。

據《極目新聞》等大陸媒體報導，熊女控訴夫家重男輕女思想嚴重，要求她一定要生一個男孩，但她目前已經生了6個女孩，實在不想再生下去，於是便在2019年逃回娘家生活，而今年6月初，她才以夫妻感情破裂為由，向當地法院訴請離婚。

但法院開庭審理後認為，熊女自2019年離家後，不曾照顧過6個女兒，也從未支付任何撫養費用，未對孩子善盡撫養責任，有失其監護職責。而法官也認為，，熊女提出的證據，無法證明夫妻感情破裂，最後駁回了熊女的離婚訴訟請求。

除了駁回離婚申請，法官還對熊女送出「家庭教育令」，教育她作為小孩的監護人，應在有監護能力的情況下，充分履行監護責任，積極關心孩子的心理健康、情感需求和學習情況，讓其能夠在母親的陪伴、關愛、呵護下健康成長，「責令你積極學習家庭教育知識，承擔起家庭教育的主體責任，切實履行監護職責，承擔對未成年子女撫養、教育和保護的義務」，希望她善盡為人母親的責任，做好教育子女的工作。

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