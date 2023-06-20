愛吃生魚片！30歲女卵巢早衰停經　醫一檢查驚：體內重金屬超標

▲30歲女愛吃生魚片，導致體內重金屬超標，出現嚴重卵巢早衰問題。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名僅30歲的女性出現嚴重的卵巢早衰問題，且已接近停經，起初還找不到特定病理性原因，染色體也正常，經身體檢驗後才知，竟是因為太愛吃生魚片，她體內的重金屬汞含量、塑化劑均超標，才導致年紀輕輕就接近停經。

華育生殖醫學中心副院長王呈瑋在臉書分享，有一位年輕個案，才30歲就嚴重卵巢早衰，已經接近停經，原本都還找不到準確的病因，直到醫師建議病人去驗一下體內的重金屬含量及塑化劑，才發現她兩樣都超標，而醫師也推斷這便和卵巢衰竭有關。

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病人提到自己很愛吃生魚片，王呈瑋表示，生魚片大部分都來自海中的大型魚類，而大型魚類的汞含量通常都很高，汞一旦進入人體，是很難排除的。對此，王呈瑋建議可以讓飲食多樣化，盡量不要只吃單一的食物，魚類也盡量以小型魚類為主，而他自己便比較常吃鯖魚。

根據《Hello 醫師》的文章，若攝取過多汞金屬，毒性過高將傷害人體中樞神經，更可能出現聽力、視覺喪失等症狀，影響大腦退化。在攝取魚類上，選擇體型較小的魚類也能更加避免重金屬危害，可依魚類是否與手掌大小相似來判斷其體型，如秋刀魚、竹筴魚、鱸魚等都是不錯的選擇。

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