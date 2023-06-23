馬斯克對決祖克柏！鐵籠格鬥賽「賠率曝光」　賭盤風向超兩極

▲馬斯克向祖克柏下戰帖。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）邀約Meta創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）打一場鐵籠格鬥，對方也已經答應。儘管尚未正式公布是否舉辦，美國運彩公司22日已經算出投注賠率，2大賭盤看好的對象卻完全相反。

根據美國最知名體育彩券公司「DraftKings」，祖克柏賠率1.63勝算較大，馬斯克賠率2.4不被看好。總監阿維洛（Johnny Avello）解釋，「祖克柏年輕12歲，還參加了高強度的挑戰。他跑了1英里（約1.6公里），完成100個引體向上、200個伏地挺身、300個深蹲，然後再跑1英里，全程穿著9公斤的負重背心。」

另一間運彩公司Bovada預測方向卻完全相反，祖克柏賠率2.1勝算較低，馬斯克賠率1.67贏面更大。發言人向《商業內幕》表示，儘管祖克柏身高優勢及巴西柔術背景，「但在競技場上，我們可能會把天平偏向真正身為重量級選手的馬斯克。」

▲祖克柏熱愛巴西柔術，且曾在錦標賽摘金。（圖／達志影像／美聯社）



由於尚未正式宣布是否舉行比賽，因此民眾目前仍無法下注，不過全球最富有的2個科技巨頭面對面肉博，已經讓全球網友引頸期盼。

BBC報導，Meta新開發社群「Threads」介面激似推特，被網友認為抄襲。馬斯克21日發文揶揄，「我很確定，地球迫不及待想接受祖克柏的統治」，一名網友開玩笑留言，「你最好小心，我聽說他有在練柔術」，他卻回覆，「如果他願意，我就準備跟他打一場鐵籠格鬥賽。」

不久後，39歲的祖克柏發布Instagram限時動態，以上述邀戰對話截圖為背景，並表示「把地點傳給我」，被認為是間接同意了這次比賽邀約。