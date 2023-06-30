拜登直播專訪突然「起身離開」　尷尬畫面全程放送

記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登29日接受MSNBC的直播專訪，不料節目還在進行當中，拜登（Joe Biden）還沒等到廣告時間，就突然起身離開，讓主持人華勒斯（Nicolle Wallace）相當傻眼，趕緊告訴觀眾「別轉台」。但是這段直播已經在網路上引發熱議，對於拜登的行為感到不解。

根據FOX NEWS報導，拜登就近期法院宣布「平權法案違憲」的主題接受專訪，當訪談進行了20分鐘左右，拜登等不及主持人把話說完，就突然起身準備離開，華勒斯見狀只能趕緊握手致意，然後告訴觀眾「別轉台」。

這段影片在網路上瘋傳，美國保守派學者蓋斯特（Steve Guest）對此發文驚呼「拜登到底在幹嗎？這是電視直播！」

▲拜登直播專訪突然「起身離開」。（圖／翻攝自MSNBC／GOP War Room）



美國媒體監督組織「媒體研究中心」（Media Research Center）副主編方達卡羅（Nicholas Fondacaro）推測，「跑廁所嗎？還沒進廣告，拜登就離座，尷尬地離開了。」

多數網友認為，正常情況下，受訪者或來賓應該等節目進廣告之後才離開座位，拜登還沒等到進廣告就起身走出攝影棚，這很不尋常，尤其這還是現場直播專訪。

但也有網友為拜登緩頰，訪談環節告一段落，起身離開很正常。