▲中國國務院總理李強22日與法國總統馬克宏會面,兩人談及台灣相關議題。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者任庭儀/編譯

中國國務院總理李強21日抵達巴黎,已與法國總統馬克宏會面。馬克宏辦公室聲明表示,兩人談及台灣與烏克蘭議題。中國方面報導則隻字未提台灣。

路透社報導,法國總統府在聲明中指出,馬克宏與李強22日出席「新全球金融公約峰會」(Summit for a New Global Financial Pact),兩人在場邊針對多項議題進行交流,其中包括台灣與烏克蘭。

根據中國官媒新華社,李強表示,中法同為聯合國安理會常任理事國,雙方應加強核能、航空的合作,並挖掘在環保、人工智能、數位經濟等領域的合作潛力,並鼓勵法國企業到中國發展。

馬克宏則說,法國高度重視法中關係,並堅持一個中國政策,希望強化兩國航空、核能、農業等領域的合作,也歡迎中國企業到法國赴法投資。

不過新華社報導最後只提了一句,「雙方還就烏克蘭危機等共同關心的國際問題交換了意見」,並未提及台灣相關內容。