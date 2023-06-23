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放寬美公民入境　中駐美使館：10年多次簽證因疫情失效可補償

▲▼上海外灘的中美國旗。（圖／路透）

▲。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中美持續積極推動疫後人員正常來往，中國駐華使館今（23日)釋出最新消息。持有中國駐外簽證機關於2020年3月28日之前按雙邊互惠協定簽發的多年多次簽證的美國公民，因為疫情於2020年3月28日至2023年3月14日間臨時失去入境功能，其簽證可申請補償，免費辦理3年多次簽證。

中國駐美官網指出，自2023年3月15日起，中國政府對外國人赴華簽證及入境政策作了進一步調整，其中2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證已經恢復使用。近期，有申請人詢問10年多次有效簽證因疫情影響，有近3年時間（2020年3月28日至2023年3月14日）無法使用。

中駐美國使領館能否給予補償說明如下：

一、持有中國駐外簽證機關於2020年3月28日之前按雙邊互惠協定簽發的多年多次簽證的美國公民，其簽證因疫情原因於2020年3月28日至2023年3月14日間臨時失去入境功能，可申請補償。

但2020年3月28日以後已獲發新的多年多次簽證或境內居留許可的，則不再對原多年多次簽證予以補償。

二、申請人在簽證到期失效後可自願選擇是否辦理補償。選擇補償的，使領館免費辦理3年多次簽證。選擇放棄的，使領館為申請人審發新的10年多次簽證，正常收費。

三、補償簽證按正常簽證申請流程和材料要求申辦。

四、為做好相關工作，中國駐美使領館自即日起不再受理10年多次簽證有效期在半年以上的同類簽證申請。當事人可待簽證到期失效後自願選擇是否辦理補償。

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