李強訪問法國　預計將見馬克宏

▲李強搭機抵達巴黎。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院總理李強21日抵達巴黎，展開對法國的訪問，預計將會見法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、並與法國總理博恩（Élisabeth Borne）進行會談。

李強21日下午搭機抵達巴黎奧利機場，法國內政部長達馬南（Gérald Darmanin）及大陸駐法大使盧沙野到場接機。

李強表示，法國是聯合國安理會常任理事國和具有獨立自主精神的大國，是中國的全面戰略夥伴，「中法關係保持高水平發展，歷來具有遠遠超出雙邊範疇的全球意義。今年4月，習近平主席同馬克宏總統達成一系列戰略共識，繪就了中法全面戰略夥伴關係美好藍圖，為中法在雙邊、中歐和全球層面合作指明了方向。」

李強指出，中方願同法方一道，將兩國元首繪製的中法關係發展藍圖轉化為「施工圖」「實景圖」，擴大雙向開放，打造更具韌性的中法、中歐產業鏈供應鏈，深化人文交流互鑑，攜手應對氣候變化、可持續發展等全球性挑戰，為中法關係持續健康穩定發展注入新動力，為世界和平、穩定與發展注入更多信心和力量。

李強此行將會見法國總統馬克宏，與法國總理博恩舉行會談，會見法國參議長拉爾歇，出席中法工商界晚餐會並參觀法國企業。另外，李強還將應邀出席新全球融資契約峰會並發表講話。