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國5南下龜速！下午還有一波車潮　國道5地雷路段出爐

▲▼今國道發生多起車禍造成回堵。（圖／高公局）

▲今國道發生多起車禍造成回堵。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

端午連假首日清晨就湧現車潮，中午雖略為紓解，不過中部國道及國5南下南港系統到坪林還在塞，高公局表示，下午過後仍有一波車潮，國道嚴防5易塞路段，建議國5南下趁傍晚17時後再出發。

今日(22日)為端午節連續假期第1日，截至11時，國道全線交通量為44.1百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口-新竹、彰化、國1北向圓山-東湖、國1高架北向五股-堤頂、國3南向快官-霧峰及國3北向木柵休息站-南港系統、國5南向南港系統-頭城、國10東向仁武-燕巢系統。

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高公局預判今日下午國道有5大壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統，國3南向土城-關西及國5南向南港系統-頭城等路段。高公局建議國5南向用路人儘量於17時後出發，節省寶貴時間。

▲▼今國道發生多起車禍造成回堵。（圖／高公局）

▲▼今國道發生多起車禍造成回堵。（圖／高公局）

▲▼今國道發生多起車禍造成回堵。（圖／高公局）

另高公局指出，今天上午7時20分於國3南向53.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中外車道，於7時25分排除，造成後方車流回堵4公里。

上午10時10分國1南向191公里處也發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時12分排除，後方車流回堵3公里；11時國3南向209公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於11時04分排除，造成後方車流回堵3公里，對車流影響甚鉅。

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