運能創新高！台鐵端午疏運座位逾200萬　「列車座位公里破3.1億」

▲台鐵端午運能創新高。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

端午連假今(22日)開跑，台鐵昨疏運71.3萬人次，預估今天將疏運63.5萬人次，由於台鐵EMU3000型新自強號、EMU900型區間車新車大量投入營運，台鐵端午連假運能再創新高，疏運期間不但提高逾200萬座位數， 列車座位公里也突破3.1億，紛紛創下歷史新高。

今年(112年)端午連假共有4天，疏運期間為6天(21日至6月25日)。台鐵局表示，為提升服務水準，台鐵投入EMU3000型新自強號以及EMU900型區間(快)車增加運能，疏運期提供列車座位公里數超過3.14億、座位數超過200萬，均創歷史新高。

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根據台鐵統計，台鐵今年端午運能比去(111)年端節運能增加約47.8%。台鐵表示，台鐵也加開167列加班車，其中有20列3000型跨線(經北迴或南迴線)列車，中部地區往來花東旅客，可不用在台北或高雄下車轉乘。

台鐵局長杜微表示，他已指示七堵、彰化、潮州、樹林、花蓮、台東6個調車場都要準備充足的預備編組及乘務人力，可以視需求再增開加班車，請管制中心要密切注意，立即執行。

根據統計，昨(6/21)日台鐵運量達到71萬3171人，其中東部幹線為5萬5984人，均達成預估運量。預計今(6/22)日端午節旅客數將可達63萬5000人。