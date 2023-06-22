端午4天瘋出國！桃機人潮畫面曝　今運量「衝破11萬」創今年新高

▲桃機今湧現大量出國旅客，全天運量預估將破11萬。（圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

端午連假首日桃園機場擠爆出國旅客，截至今(22日)中午為止，出境人次已破2萬人次，桃機公司預估今天全天出入境運量將超過11萬人次，不但是端午連假高峰，更將創下今年新高紀錄。

端午4天連假今開跑，桃園機場一早就出現大批出國旅客擠爆機場，讓民眾直呼旅遊復甦有感，根據桃機預估，端午假期運量高峰今(22日)日起進入高峰，單日將超過11萬人次，其中出境超過5.4萬人，桃機呼籲旅客提早2.5至3小時到機場報到。根據航班運量整點人數預報顯示，今天截至中午出國出境人次已經超過2萬人。

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桃園機場航班航班已陸續恢復至疫情前（2019年）約8成左右，乘載率達8成以上，相較於其他亞洲地區國際機場，桃園機場恢復力道強勁。

▲▼桃機今湧現大量出國旅客，全天運量預估將破11萬。（圖／桃機）

根據桃機公司統計，桃機5月的每日旅運量約9萬人次，6月的每日旅運量約10萬人次，今年端午疏運期間為6月21日至26日，預估6月22日運量約可達11萬2,617人次。

桃機公司提醒，每日離境尖峰時段為8時至10時、14時至15時及23時，呼籲離境旅客提早2.5至3小時抵達機場，可利用多元智慧化服務並預先確認安檢注意事項。安檢可預先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，同時脫掉外套、帽子、皮帶，可大幅加快安檢速度。