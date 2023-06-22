端午擠出遊車潮！局部國道中午還在塞　交長：交通量比去年多13%

▲交通部長王國材前往高公局視察端午疏運。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

端午連假首日湧現大量出遊車潮，北中南國道局部路段都出現塞車，交通部長王國材表示，今年端午交通量比去年同期13%，已回到2019年水準，旅遊旅次較多。

今(6/22)日為端午節連假首日，王國材今上午前往視察高速公路局，瞭解端午節連假國道交通疏運情形。王國材表示，因為疫情完全解封，今天端午節交通量比去年端午同期增加13%，已經回到2019年水準，旅遊跟返鄉旅次為3比2，旅遊比較多。

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王國材建議，用路人出發前可先看1968 APP資訊找到合適上路時段路段，除時間分散外，也透過空間分散避開塞車，包括台61線、台9線、台62線等替代，呼籲用路人依據指引上路。

高公局表示，昨日國道交通量達116mvk已恢復疫情前，今日上午整體車流除湖口新竹、大溪龍潭、彰化等南向路段車多外，其餘路段行車正常，顯示在西部高乘載管制實施後已發揮疏導效果。

另國5南下車流量仍大，高公局建議往宜蘭民眾可於下午17時後再出發。假期間用路人可多搭乘大眾運輸，如開車請多利用省縣道，如台1線、台3線，另宜蘭往台北地區可利用台9線轉接坪林再接國5，避開國道壅塞路段。