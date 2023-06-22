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連假首日爆出遊車潮！蘇花改天未亮就塞爆　「車流量超過負荷」

▲228連假，公路總局預估蘇花改又將掀起觀光車潮。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲蘇花改天未亮就出現塞車。（資料圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(22日)是端午節連假首日，台9線蘇花改天未亮凌晨3點就出現塞車，截至上午9時半過後仍塞爆，每小時超過1千輛已達到路線容量上限，以往蘇澳到崇德僅1.5小時，目前得花上2.5小時；公路總局也預估今有18處省公路易塞。

端午連假首日湧現大量出遊和返鄉車潮，其中台9線蘇花改天未亮就塞車，公路總局四工處交通管理及控制中心主任陳國正表示，蘇花改在凌晨3點車流量就非常高，每小時超過一千輛，已超過路線容量和負荷上限，截至上午9時半過後交通量依舊這麼高，其中蘇澳到東澳、東澳到南澳車速比較慢，時速僅30到40公里，進入蘇花改排隊車潮約有3公里長。

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陳國正指出，以往蘇澳到崇德行車時間約90分鐘，目前已經增加1小時，等於要開2.5小時才能到；國5蘇澳交流道到蘇花改過往約10分鐘內會到，今天可能要開30到40分鐘才能到，進入蘇花改車潮已出現回堵且距離國5僅剩1公里，一般來說，端午節中午過後車流量會慢慢降低，呼籲民眾開到宜蘭可先在頭城、礁溪、羅東等地停留玩一下，傍晚再進入蘇花改比較好走，呼籲上午避免進入蘇澳端排隊進入蘇花改。

公路總局表示，今日返鄉及出遊車潮上午已陸續湧現，省道易壅塞路段預計有銜接國道的快速公路，包含北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道；中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統及歸仁交流道路段、台88線五甲至鳳山路段。

主要省道易塞路段包含台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻至香山及竹南至中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段。

觀光景點聯外道路易塞路段則包含北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段；中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段；南部台3線古坑至梅山路段、台26線楓港至墾丁路段，公路總局建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，減少壅塞於車陣中的時間。

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