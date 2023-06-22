搶7元芒果冰沙、1元炸雞！　「13家速食店+手搖飲」連假超殺優惠包

▲各大速食店、手搖店連假優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

4天的端午假期開跑了，《ETtoday新聞雲》整理各大速食店、手搖飲祭出的「限定優惠」，不僅有薯條、雞塊、漢堡買1送1，以及1元炸雞、蛋撻等吃，手搖飲部分則要搶限量7元愛文芒果冰沙、純茶買1送1等小確幸，把握機會衝吃、衝喝一波。

▲繼光香香雞祭出美式脆薯買1送1優惠。

★速食優惠

●繼光香香雞

繼光香香雞即日起至6月25日也於全門市祭出「美式脆薯買1送1」限定優惠，期間只要憑會員身份購買「美式脆薯」1份，就送「美式脆薯」電子兌換券1張，提醒優惠券開放於6月26日至7月25日進行兌換。

●麥當勞

麥當勞歡樂送即日起至6月27日祭出「5大品項買1送1」限時優惠，期間只要使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「FREE」，即可享有「6塊麥克雞塊」、「薯餅」、「酥嫩雞翅」、「經典美式（冰）」及「經典美式（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

●肯德基

肯德基即日起至6月25日祭出「端午咔啦歡聚桶餐下殺58折」優惠，內含8塊咔啦脆雞+6個原味蛋撻及1瓶百事可樂（優惠碼40507）；至6月30日前還有預訂快取限時加碼好康，包括消費滿439元送原味蛋撻2顆兌換券1張，以及「加1元多1件」優惠，凡點XL套餐加1元就能多吃1顆原味蛋撻，買桶餐+1元則可多吃1塊咔啦脆雞或4塊上校雞塊。

▲拿坡里炸雞桶下殺67折起。

●頂呱呱

頂呱呱即日起至6月25日祭出「一串呱呱粽（內含6顆呱呱包）」、「呱呱雙粽（內含2顆呱呱包）」最低下殺65折起限定優惠。

●拿坡里

拿坡里即日起至6月30日祭出「1公斤腿排桶」、「2公斤腿排桶」最低下殺67折吃限定優惠，加碼還有「薯第一（灑粉系列）買1送1」好康；期間再推「618超值套餐打7折」好康，套餐內含2個小披薩（口味任選）、雞腿二重奏（3隻棒腿、3塊腿排）及1瓶1250ml飲料，提醒於披薩炸雞專賣店才有販售。

●21PLUS、21風味館

21PLUS、21風味館即日起至7月25日祭出「加1元多1件」限定優惠，期間只要購買指定2大套餐，包括「香草烤雞分享餐（內含1隻香草烤雞及2杯大杯蜂蜜綠茶）」、「炸雞分享餐（6塊香脆炸雞及2杯大杯蜂蜜綠茶）」，再加1元就可以分別多吃大份黃金脆薯或1份紫玉地瓜球、小份黃金脆薯或1杯大杯蜂蜜綠茶，提醒坎城TOGO門市、外送平台不參與此活動。

▲達美樂即日起推「外帶披薩半價」限定優惠。

●必勝客

必勝客即日起至6月26日於PK APP祭出「端午限定優惠」，只要花618元就能爽吃3款比薩，包括1個13吋大比薩加2個9吋小比薩，最多現省1278元，下殺3.2折，13吋大比薩可選擇燻雞絲蘑菇、夏威夷、雙層美式臘腸、彩蔬鮮菇共4口味，而小比薩則除以上4種口味外，也可選擇日式味噌鮭魚燒比薩、財圓滾滾金甘蝦比薩。

加碼推「9吋小比薩單點168元」，優惠口味包括熱帶鳳梨鮮蝦、煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏共4種，且外帶、外送皆適用，同樣於PK APP限定搶。另，全門市、官網還有「比薩外帶買大送大／外送買大送小」好康，以及「外送買小送小再享免運」等好康。

●漢堡王

漢堡王即日起至7月31日祭出最新「狂歡優惠券」，一共有4大系列共24種好康等領，其中，必搶超殺「買1送1」，除了有大杯飲料、薯條、辣薯球、4塊雞塊買1送1外，還有4款漢堡也能爽吃買1送1，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡及西部小華堡。

加碼吃個人超省餐，其中，只要79元就能爽吃雙起司牛肉堡+小份辣薯球及中杯可樂，還有百元有找的「3大指定套餐」，如莫札瑞拉起司烤牛堡+小份辣薯球及中杯可樂，還有經典脆雞堡+4塊雞塊、小薯及中杯可樂，通通划算爆表；除外也有銅板點心、雙人激省餐等任選，提醒部分指定門市不參與此優惠活動。

●達美樂

達美樂即日起祭出「外帶披薩半價」優惠，包括9吋、12吋披薩通通下殺半價吃，且開放透過電話或在官網、APP訂購。

▲手搖連假優惠一次看。

★手搖優惠

●大苑子

大苑子今（22）日祭出限時1天「7元愛文芒果冰沙」限定優惠，只要用7元就能喝到中杯愛文芒果冰沙，全台限定107門市才有，每店限量50杯，每人限購1杯，預計11時30分開始發放號碼牌，12點準時開賣，提醒須於現場等候才可享優惠。

●KUNG FU TEA功夫茶

KUNG FU TEA功夫茶今（22）日限時1天於全門市祭出「功夫茶王買1送1」優惠。

●TEA TOP第一味

TEA TOP即日起至6月25日於全門市祭出「桂花凍108、桂花凍蜜檸任選買1送1」優惠，只要名字中有「桂」、「花」、「凍」或是同音「ㄍㄨㄟˋ」、「ㄏㄨㄚ」、「ㄉㄨㄥˋ」其中任1字，亦或是身份證／居留證「同時對中1、8」共2個號碼，只要符合以上任一條件就可爽喝買1送1，每人限購3組，須來店自取。

●康青龍

康青龍即日起至6月25日於全門市祭出「買1送1」優惠，凡購買「大杯鮮奶茉綠小青龍1杯」就送超人氣「沁心金萱1杯」，提醒須於APP「好康優惠」先領券 ，每人、每天可領2張，且即領隨用，領完就可衝門市喝。