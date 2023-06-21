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南消一大隊白河分隊　端午佳節慶祝活動宣導水域安全

▲台南市消防一大隊白河消防分隊，配合白河區昇安社區發展協會舉辦【端午佳節活動】，讓里民能一同唱歌，吃粽子，並加強水域安全宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防一大隊白河消防分隊，配合白河區昇安社區發展協會舉辦【端午佳節活動】，讓里民能一同唱歌，吃粽子，並加強水域安全宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

炎熱的端午節，也意味著學生暑假即將到來，台南市消防一大隊白河消防分隊，配合白河區昇安社區發展協會舉辦【端午佳節活動】，讓里民能一同唱歌，吃粽子，並加強水域安全宣導。

消防人員讓里民們COSPlay海邊釣客，正確的穿著救生衣及頭盔，並利用自製木竿做成釣桿，讓長輩將紙粽及獎品釣起來，除了訓練長輩的手眼協調性及專注力，也希望藉此邀約長輩走出家門一同歡樂。

消防局呼籲近來天氣開始轉熱，大家到水邊的活動愈來愈多，提醒學生不要到危險水域戲水，包括像是新北市烏來南勢溪、新北市大豹溪、桃園大漢溪和台南黃金海岸等危險水域都要避開，而且也期盼大家都能夠共同努力落實救溺5步和防溺10招，讓學生溺水事件降到最少。

▲台南市消防一大隊白河消防分隊，配合白河區昇安社區發展協會舉辦【端午佳節活動】，讓里民能一同唱歌，吃粽子，並加強水域安全宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

（一）救溺五步：叫叫伸拋划：
1 、叫：大聲呼救。
2 、叫：呼叫 119、 118、 110、 112。
3 、伸：利用延伸物（竹竿、樹枝等）。
4 、拋：拋送漂浮物（球、繩、瓶等）。
5 、划：利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）。
（二）防溺十招：
1 、戲水地點需合法，要有救生設備與人員。
2 、避免做出危險行為，不要跳水。
3 、湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。
4 、不要落單，隨時注意同伴狀況位置。
5 、下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。
6 、不可在水中嬉鬧惡作劇。
7 、身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳。
8 、不要長時間浸泡在水中，小心失溫。
9 、注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。
10 、加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。

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