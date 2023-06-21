禮儀公司贈端午香包　慰勞南消第七大隊趨吉避凶又防蚊

▲皇誠仁本禮儀公司執行長劉炤宏捐贈端午香包，由消防第七大隊長石家源代表受贈並頒發感謝狀，感謝皇誠仁本禮儀公司。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局21日上午10時30分舉行粽子香包捐贈儀式，本次由皇誠仁本禮儀公司執行長劉炤宏捐贈，並由消防第七大隊長石家源代表受贈並頒發感謝狀，感謝皇誠仁本禮儀公司。

皇誠仁本執行長劉炤宏表示，端午連假即將到來，民眾紛紛規劃出遊、返鄉時，消防人員仍要堅守崗位守護民眾生命財產安全，為勉勵消防人員的辛勞，於端午節前特別捐贈粽子造型的香包，讓消防人員在執勤時也能一同感受端午佳節的氣氛，也在登革熱又開始活躍之際，贈粽子香包既應景又能夠驅蚊防蟲，更具有趨吉避凶、平安吉祥之意，同時也預祝消防人員端午佳節愉快、闔家平安。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，感謝皇誠仁本公司在百忙之中送來粽子香包祝福消防人員，對消防的支持與照顧，讓消防人員災在這端午佳節前，受到滿滿的祝福。也會在這祝福下秉持台南市市長黃偉哲的施政理念及消防局局長李明峯守護市民生命財產安全的承諾，共同打造台南市更為宜居的城市。也會依消防局政風室強調的堅持廉潔，杜絕任何貪腐情事，公事上依相關法規辦理，堅持正直誠信、專業尊嚴來落實職場安全。