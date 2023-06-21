▲板橋莊敬公園大改造啟用，彩色遊戲場親子共融樂開懷。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市板橋區莊敬公園親子廣場於20日進行啟用。莊敬公園改造在視覺上添加以黃色為基調的活潑彩色地墊，豐富多元遊具設施的兒童遊戲場，包括攀爬與溜滑的遊具、共融式旋轉盤、親子鳥巢盪鞦韆以及二組彈跳床，讓親子能夠在遊戲場內歡樂休閒遊憩。

板橋區長陳奇正表示，莊敬公園位於板橋區精華地段，周邊居住人口密集，非常感謝周勝考議員及莊敬里里長戴清芳共同提案進行大改造與市府景觀處協力補助經費，讓莊敬公園揮別昔日老舊印象，融入繽紛色彩且擁有多元體健設施、舒適好走的步道以及充滿童趣運動功能的遊戲空間，同時寬廣的親子廣場更具備居民休憩、社交活動或假日舉辦活動地點的功能。

板橋區公所表示，過去莊敬公園飛鷹亭及亭下老鷹雕像過於老舊且腐蝕情況嚴重，對往來民眾已造成安全疑慮，為此透過多方環境勘查及協調各相關局處，完成全新的親子共融公園。

陳奇正表示，此次改造以豐富的色彩視覺為設計主軸，並藏視覺穿透性為巧思，重塑公園中央廣場為構想，周圍規劃多元體健設施可供成年人與高齡長輩使用，如滑步機、扭腰器、上肢牽引器對於健康促進有相當助益，並增設兒童遊戲場及休憩涼亭與花架，形成一個寬闊的活動廣場，可提供市民在廣場舉辦各種活動，完整公園空間利用，已成為附近居民運動休閒的最佳選擇。