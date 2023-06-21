劉櫂豪若脫黨參選恐違紀　派系人士：個人因素非關派系

▲劉櫂豪今年在立委初選「爆冷」中箭落馬。（資料照／翻攝劉櫂豪臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨已提名前立委賴坤成競選下屆台東縣立委，黨主席賴清德也喊出「雙賴合體，台灣大吉」競選口號，但現任英系立委劉櫂豪仍無棄選態勢。針對劉21日發出聲明指「積極的朝參選的方向前進」，一名派系人士說明，這不是派系的問題，而是劉個人因素，亦盼賴坤成積極整合。

近期民進黨內高度關注，劉櫂豪是否可能會違紀脫黨參選立委，而賴坤成數度公開呼籲，若綠營分裂將讓國民黨得利，並控訴劉對其協商邀約「已讀不回」。劉櫂豪今天發布聲明，投下震撼彈，他直指，賴坤成透過網路、公開場合進行無情摧毀式的攻擊，雖然他對黨的提名機制表示尊重，但還是積極朝參選的方向前進。

對此，派系人士意有所指地說，「這當然不是派系的問題」，看劉櫂豪聲明的內容很清楚，「初選過後，弭平或整合的責任，在初選過的人（指賴坤成）身上」，但這段時間劉的確有很多委屈之處，包括通過初選者並沒有積極整合、尋求支持，甚至還是不斷的延續初選那段時間的攻擊等，讓劉面對支持者很大的壓力。

該人士談及，「你（賴坤成）到底是想當一個候選人而已，還是有機會當一個當選人？這是一個關鍵」。他說明，登記參選也要等到11月以後了，現在這些動作還在發生當中，有沒有違紀的問題，要等到登記完，「現在喊一喊，然後最後沒有去登記，也是有可能啊！」

根據中選會公布的選務時程，將於今年11月20日至11月24日受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記申請，投票日訂於2024年1月13日。

▲賴坤成已取得2024立委參選人門票。（資料照／記者楊漢聲翻攝）