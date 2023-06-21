侯友宜稱中央補助不算多　綠打臉：新北拿308億「全國第二高」

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

前瞻基礎建設成為總統選戰交鋒話題，國民黨參選人侯友宜21日批，「中央政府給的補助並不算多」，不過，民進黨發言人張志豪提出實際數據「打臉」說，新北的補助是全國第二高，逾新台幣308億元是不爭的事實，侯友宜過去4年的市長任內也親自參與多場視察及剪彩，這些政績都是中央地方一起拚建設的成果，請侯不要為了選總統抹煞所有基層公務員的努力。

張志豪表示，侯友宜為了選舉拚聲量，不惜張冠李戴，將重大建設用人均計算看待，根本是混淆視聽。根據國發會的資料，前瞻經費第1至3期補助新北市建設的主要項目，包含高中以下學校班班有冷氣32.4億、縣市管河川及區域排水整體改善23.18億、提升道路品質18.96億、全國水環境改善14.1億、翡翠原水管工程8億、文化生活圈建設7.08億、營造休閒運動環境6.3億、提升道路品質建設（公路）6.18億、加強水庫集水區保育治理5.35億等，總經費合計超過100億，所以很難理解侯說「中央補助並不算多」，依據何來？

張志豪指出，軌道建設對於拉近雙北城鄉差距的重要性，因此不管是中央補助或是前瞻基礎建設，軌道建設經費就佔了極大比例，如捷運三鶯線補助114.93億，中央還另外補助了70.47億；安坑線輕軌前瞻補助了34.39億，中央另外補助5.29億；捷運萬大中和樹林線第二期工程前瞻補助26.98億，中央另外補助145.22億元。事實證明，新北軌道建設就是在原本的補助基礎上，再用前瞻經費來完善。

張志豪表示，再次奉勸侯市長，發言應該真憑實據、回歸理性，就政策本質對話溝通，而不是一再謾罵攻擊抹黑，因為越是這樣，民調老三的低迷終究揮之不去；不斷說出昧於事實且激化社會對立的言論，侯友宜完全沒有新北市長該有的高度，令人遺憾。