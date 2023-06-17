新北砰砰！刷卡買醉被拒遭酸「沒錢還喝」　結果害酒吧挨轟5槍

▲李男喝酒刷卡買單遭拒，被其他酒客奚落，返回車上朝店家怒開5槍。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市驚傳槍擊案！住在三重區的47歲李姓男子，日前到自強路二段上的某間酒吧消費，買單時因身上現金不夠，想以信用卡支付，但店家沒提供該服務，雙方因此發生爭執，在其他酒客酸言酸語下，李男返回車上拿出手槍朝大門射擊5槍，造成店門玻璃碎裂，店家報警後，警方1小時內，迅速逮捕李男。

據了解，李男平時在餐廳從事泊車工作，本周二（13日）凌晨3時許，李男休假獨自到自強路二段酒吧喝酒，喝到5點多時，準備買單離開，才發現帶不夠現金，要向店家刷卡支付酒錢，店家無奈表示，尚未提供刷卡服務，卻引來李男不滿，雙方就因買單在店內發生爭執。

▲酒吧大門玻璃，遭射擊後碎裂。（圖／記者陸運陞翻攝）

雙方在爭吵當中，李男遭其他消費的酒客奚落「沒帶錢還來喝酒」，李男當下氣不過，返回車上從駕駛座上拿出裝有鋼珠的空氣手槍，坐在車上朝酒吧店門連續射擊5槍後開車離去，店家發現遭開槍後，立即報警處理，警方循線逮捕李男，警方在車內搜出犯案用空氣槍，依毀損罪，將李男函送新北地方檢察署偵辦。

▲警方1小時內逮捕李男，搜出犯案用的空氣槍及鋼珠。（圖／記者陸運陞翻攝）