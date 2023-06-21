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爸爸我背癢！　植物人父躺病床用盡全力伸手幫兒...影片看哭眾人

記者魏有德／綜合報導

河南一名躺在病床上的父親，在孩子的撒嬌要求下，替他抓癢，這是一則看似平凡無奇的影片，卻讓不少網友看哭。據悉，這名父親名叫趙進前，曾是臥床三年的植物人，近期奇蹟似的恢復意識後，能勉強出力用雙手行動，但他還不能說話，眼睛也睜不開，得靠雙手將眼皮撥開視物，要人攙扶才能站立復健。

▲41歲的植物人趙進前甦醒後，替兒子抓背的影片看哭網友。（圖／翻攝大眾網）

▲41歲的植物人趙進前甦醒後，替兒子抓背的影片看哭網友。（圖／翻攝大眾網）

這支「父子之情」的影片只有短短13秒，影片中，躺臥在床的趙進前雙眼緊閉，小兒子一聲「爸爸我背後癢」，靠在他的懷中，只見趙進前奮力的將手舉起來，放在兒子的背後開始替他抓癢，孩子則是幸福的依偎在父親的側邊，不時轉動身體，十分享受。

▲41歲的植物人趙進前甦醒後，替兒子抓背的影片看哭網友。（圖／翻攝大眾網）

▲趙進前為救幼童，兩人雙雙從屋頂上摔落。（圖／翻攝大眾網）

趙進前現年41歲，他在三年前為了救一名3歲幼童，雙雙從6公尺高的屋頂墜落，幼童安然無恙，他卻因重度開放性顱腦損傷，當場昏迷不醒，後變成植物人。就這樣，趙進前就這樣在床上躺了三年，照顧家庭和剛出生小兒子的重擔也落在妻子宋美的肩上。

直至2021年某個夜裡，一直躺在床上一動不動的丈夫突然給宋美蓋上被子，這讓宋美無比驚喜，也讓她升起無窮的希望。趙進前此後一點一滴的「進步」，小兒子一天一天長大，兒子的期盼也使趙進前狀況越來越好。

▲41歲的植物人趙進前甦醒後，替兒子抓背的影片看哭網友。（圖／翻攝大眾網）

▲趙進前在妻子的攙扶下練習站立。（圖／翻攝大眾網）

在2022年10月，4歲的小兒子到病床前與趙進前訴說著童言童語，「爸爸，你跟我去超市，還跟我玩，還跟我回家看我們家，行不行？行就伸一個1。」這時，趙進前緩緩伸出手，食指往上抬了抬，動作無力卻鮮明可見，這讓小兒子興奮不已，更加充滿希望。

趙進前至今仍持續復健，這支幫兒子抓癢的暖心影片再度讓不少網友看哭了雙眼，同時，也讓眾人集氣，希望這位英勇救人的「草根英雄」能持續恢復，正常的享盡天倫之樂。

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