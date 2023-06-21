23歲食勤兵頭暈休息竟成植物人！父母淚控「不當管教」求償744萬

▲軍人頭暈休息突然變昏迷，送醫治療後慘成植物人。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃資真／台北報導

空軍雷達第六中隊1名23歲蘇姓食勤兵因頭暈在寢室休息，卻昏迷成植物人逝世。父母控訴兒子遭不當管教、軍方延後送醫，提出國賠744萬餘元。台北地院認為父母無實質證據證明有不當管教情形，判決敗訴。

父母控訴，兒子於2019年1月9日起擔任第六中隊食勤兵，2020年1月4日清晨5時20分，他出現四肢無力、頭暈不適現象，分隊長上午7時許前往寢室察看時，只要他好好休息，卻未積極尋求專業人員協助。

直到上午10時47分，蘇男自床上跌下，以跪姿、臀部坐地，右手倚桌方式支撐，在場之人無醫療、緊急救護知識，未確認可否搬動逕將他抬至床上，但蘇男當時已神智不清、陷入昏迷，副隊長卻未連絡救護車，指示以民車自行將他送醫，上午11時35分到院時已延誤救治時間超過47分鐘，到院前已無生命跡象，經搶救後變成植物人，最終於2021年4月20日逝世。

家屬認為，昏迷當天蘇男從未離開寢室，不致無故發生生急性腎衰竭並橫紋肌溶解症等症狀，恐有遭不當管教，縱無不當管教情形，分隊長等人也未指示救護人員協助，逕行送醫，因此請求國賠，經計算父母年滿65歲後得請求兒子之扶養費、精神撫慰金等，總計求償744萬餘元。

國防部空軍司令部表示，蘇男為23歲的年輕人，服役時已通過體檢，且當下蘇男能夠進行對話，也沒有提出立即就醫的需求，全程依正常合理判斷，蘇男心肺功能停止等傷害與分隊長等人行為間難認有因果關係，請求駁回。

台北地院調查，蘇男有憂鬱傾向，有按時吃抗憂鬱藥物，開藥醫師表示蘇男出現的症狀，可能是過量服用所致，而案發前一天他才剛回營，長官不可能管控蘇男在外的用藥情況。

此外，蘇男從營區送往醫院的車程約24分鐘，相較於一般用路人之預估車程，由民車載送並未耗時較長，父母也沒有拿出實質證據證明遭不當管教，因此判決敗訴。可上訴。