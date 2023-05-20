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女童醫療事故成植物人3年後「眨眨眼」　父母激動：她在四處張望

▲將滿8歲的香港女童天瑜因醫療事故變成植物人，近日在針灸治療下首次「眨眨眼」。（圖／翻攝臉書天瑜醫療事故關注組）

▲將滿8歲的香港女童天瑜因醫療事故成植物人，近日在針灸治療下首次「眨眨眼」。（圖／臉書天瑜醫療事故關注組，下同）

文／香港01

患有「橫紋肌肉瘤」的7歲香港女童周天瑜，三年前於瑪麗醫院接受手術時因為醫療事故，成了植物人。天瑜本周一（15日）再度接受中醫針灸治療，除繼續針對水腫問題外，亦在天瑜眼皮附近施針，希望能著手改善天瑜的眼皮活動能力。

▲將滿8歲的香港女童天瑜因醫療事故變成植物人，近日在針灸治療下首次「眨眨眼」。（圖／翻攝臉書天瑜醫療事故關注組）

天瑜父親昨（19）日發文表示，在施針兩日後天瑜可以不斷地眨眼，而眼睛亦有微轉動，「感覺她是四處張望」。他形容自己當時心情十分激動，因為天瑜三年前已不能眨眼，希望女兒情況可以繼續改善。

天瑜早前得到瑪麗醫院有關部門的允許，在醫護人員的協助下，並在5月5日促成一次中醫治療。其在本周一（15日）再度接受中醫針灸治療，除繼續針對水腫問題外，亦在天瑜眼皮附近施針，希望能改善天瑜的眼皮活動能力。

天瑜父親今（19日）發文表示，在施針兩日後天瑜可以不斷地眨眼，而眼睛亦有微轉動，「看上去絕不像以前的那種神經跳動，感覺她是在四處張望。」他形容當時心情十分激動，因為天瑜三年前已不能眨眼，為了防止她的雙眼乾澀，每一兩小時父母便要替她滴上眼睛滋潤液和保濕啫喱，還要以保鮮膜封蓋，形容此舉如「讓她與世隔絕」。他希望女兒情況可以繼續改善，讓天瑜可以從新探索世界。

天瑜全名周天瑜，2018年確診患上「橫紋肌肉瘤」，病情嚴重，瑪麗醫院醫生當時跟家屬直言要有心理準備，其後安排轉到兒童醫院接受紓緩治療，及試用兩款新藥，腫瘤變小，可以安排做切除手術，以為重過新生。至2020年5月21日，天瑜在瑪麗醫院做手術期間，心跳停頓52分鐘，令她慘成植物人，事故至本月就滿三年，今年6月天瑜快滿8歲。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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