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半癱孕婦求診碰壁　貴人醫1句話讓她拚了...20年後攜帥兒致謝

▲▼「馬上可以流產」重癱孕婦求診碰壁　貴人醫一句話她拚成功了。（圖／讀者提供）

▲羅雅娟(左)因脊髓損傷懷孕的時候不斷被醫師勸退，最後遇到鄭進和醫師，才順利生下兒子。（圖／讀者提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹一名脊髓損傷患者羅雅娟，20年前意外懷孕，因健康因素卻遭到多位婦產科醫師「勸退」，讓她一度心死，沒想到就在接受流產手術前，遇到命中的貴人醫師—鄭進和，讓她成功懷孕生子，20年後孩子順利平安長大，羅雅娟帶著帥氣的兒子及女友，上門向鄭醫師表達感謝。

羅雅娟25歲時因車禍導致脊椎第3節以下全部癱瘓，沒想到之後卻意外懷孕，原本開心的喜事卻變成羅雅娟的煩惱。她求診多間婦產科，但醫師一致認為她應該放棄，甚至還有醫師告訴她「現在馬上就可以流產」，最後羅雅娟終於死心打了退堂鼓。只是，她心中有憾，總不禁問「為什麼是我？」

羅雅娟情況特殊，選擇到當時的署立新竹醫院（現台大醫院新竹分院）進行流產手術，手術前例行的超音波，聽到從機器傳出「砰～砰～砰～」的胎兒心跳聲，讓她當場崩潰。

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▲▼「馬上可以流產」重癱孕婦求診碰壁　貴人醫一句話她拚成功了。（圖／讀者提供）

▲羅雅娟選在兒子20歲生日的時候，帶著他和女友一起回醫院感謝鄭醫師。

當時的婦產科醫師鄭進和十分不捨，動了惻隱之心，告訴羅雅娟「不然我們一起拚拚看」，讓她重新看見希望，決定相信自己、跟著鄭醫師拚一把。只是其中過程非常驚險，羅雅娟因脊椎嚴重損傷、彎曲，甚至連麻醉都有困難，還好最後有驚無險，剖腹產生下兒子，且母子均安。

羅雅娟特別選在生產的這天，帶著20歲生日的兒子羅世恩，一起前往台大新竹分院找「救命恩人」給鄭醫師，並給他一個驚喜，卻沒想到，20年過去了鄭醫師還記得他，一眼就認出羅雅娟，羅世恩還抱著鄭醫師大喊「我愛你」。

鄭進和說，從醫30多年、接生超過一萬個寶寶，沒有遇過比羅雅娟棘手的，當時他看出羅雅娟真的很想留下孩子，才動了惻隱之心，但也坦承，懷孕生子對羅雅娟來說實在兇險，因此千叮嚀萬囑咐要求「妳一定要聽我的」，羅雅娟也很有決心，懷孕期間完全臥床安胎，連坐著上廁所都不可，就怕因施力不當流產。

還好，最後皆大歡喜，鄭進和聽到羅世恩攻讀大學心理系學位，也鼓勵他要好好讀書、回饋社會。

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