夏至貴人到！　4生肖財運旺

▲夏至天氣相當炎熱。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天（21日）是24節氣的「夏至」，清水孟國際塔羅小孟老師分享，夏至一到，生肖屬「豬、馬、狗、虎」財運旺盛，其中屬虎者工作上會有貴人相助。

Top 4：屬虎

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屬虎的邏輯強、善分析，常是和平的協調者，夏至開始在想法上會想要開拓新局面，同時也有創新精神。另一個條件也是因自己相當努力有上進心，以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助及提攜，天助也自助。因此屬虎的人事業及財運都雙雙提升，其中還有偏財運！運勢可真是相當不錯。

Top 3：屬狗

屬狗的人夏至開始你的偏財運，會有意想不到的好事發生，例如只是單純去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦的活動，因而得到不錯獎項。或是隨手買刮刮樂、對統一發票，很容易出現中獎的狀況。提醒你多做善事累積福報，好運便能伴你更久。

Top 2：屬馬

馬兒夏至起，你的偏財運會因貴人相助而有額外財富，例如你的工作由業績決定獎金，未達目標只能領少少底薪，生意不好時先別氣餒，會出現如雪中送炭般的客人，幫助業績和介紹朋友來光顧，建議你與人相處務必真誠。

Top 1：屬豬

屬豬的人在夏至起，在職場上的成績越來越穩定，在財運方面，雖然總是會想買東買西，但偶爾你們還是會儲蓄。夏至開始時，你會發現之前偶爾省下來的小錢，會累積起一筆不小的數字，讓你們心裡很踏實，也願意更節省花費。