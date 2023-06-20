夏至限定！明天正午11:56看「立竿無影」奇景

▲明天夏至，可見「立竿無影」天文奇景。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市立天文館指出，明天是夏至，也是太陽行至最北的一天，正午時分的太陽就在正頭頂，因此不會出現影子，民眾只要在太陽下準備一根可直立的桿子，就可以體驗「立竿無影」的夏至限定奇特現象，最佳觀賞時間又以上午11時56分「最無影」。

天文館表示，夏至是24節氣之一，也是最早被確定的節氣，早在兩千多年前的先民，便已用土圭測定出這個重要的日子，而在天文上，夏至是太陽抵達黃經90度的時刻，此時陽光直射北回歸線，當地正午時分的太陽就在正頭頂，因此不會出現影子。

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天文館說，夏至也是北半球全年白天最長、夜晚最短的日子，緯度越高、白晝越長，北緯66.5度以上的極區內則會出現「永晝」的現象。

天文館進一步指出，常有人誤解夏至是一年中最早日出與最晚日落的日子，其實不然，以台北為例，日出最早是在6月7日至6月12日間（5時3分），而日落最晚則在6月27日至7月9日間（18時48分），這與地球公轉軌道為橢圓形及自轉軸有23.5度傾角等因素有關。

天文館還說，也有人誤解「正午」時刻就是中午12時，但其實「正午」是指太陽通過正北、天頂與正南所構成之子午線的時刻，此時是太陽位於一天中最高的位置，並非都一定在12點整，以夏至這天來說，正午時刻落在11時56分，只有在7月12日至8月9日這段期間才是12時。天文館解釋，這是因為我們日常使用的時間採均勻計時方式，而真正的天體運行受到軌道形狀等因素影響，並非均勻運動。