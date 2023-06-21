別吃冰！夏至「6大禁忌」一次看　95元發財祕法曝

▲夏天到了，許多人會到海邊戲水消暑。（圖／資料照／記者劉亮亨攝）



記者陳俊宏／台北報導

今天（21日）是24節氣的「夏至」，清水孟國際塔羅小孟老師分享6大禁忌，包括禁吃冰、別剪髮、禁罵人等；另可準備95元發大財，碗裡放95元硬幣，代表「九五至尊」。

小孟老師表示，夏至是北半球一整年裡白晝最長、黑夜最短的時刻，而夏至到來，也象徵梅雨季節將終止，夏至後伴隨著颱風多，氣候炎熱難耐，因此古人都會吃些消暑氣食物，或到陰涼處避暑，學子也避暑放暑假。

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小孟老師說，夏至適合消暑食物為綠茶、苦瓜、冬瓜、茄子和小黃瓜；另外，古代有句諺語道「冬至湯圓、夏至麵」，顯示夏至可多吃吃小麥做成的麵，因這時小麥正新鮮，有降火開腸胃的效果。

▼夏天到了，許多人會到海邊戲水消暑。（圖／資料照／記者劉亮亨攝）



小孟老師提到，另根據古書《清嘉錄》記載，「夏至日為交時，日頭時、二時、末時，謂之『三時』，居人慎起居、禁詛咒、戒剃頭。

►夏至6大禁忌：

1、禁剃頭

民間相傳，夏至當日剃頭之後天氣炎熱，太陽照射太強，容易引發頭暈導致頭皮曬傷，運勢下滑，嚴重還會破運、衰事較多。

2、到炎熱地區

夏至天氣炎熱，宜避開炎熱的地方，如操場、空曠地，以免太陽太大引起身體不適。

3、忌詛咒罵人

夏至天氣炎熱，容易脾氣上來，易有無明怒火發生，若脾氣上來，易與人結怨，導致官司是非變多。

4、忌溫差大

夏至室內溫度不宜過低，倘若室內溫度過低，室外溫度過高，容易引發體溫忽冷忽熱，導致感冒發生。

5、忌喝冰水與冰品

夏至天氣炎熱，不宜喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目眩或耳鳴。

6、夏至忌紅

夏至氣溫炎熱，因此不宜穿搭太紅的衣物，以防心情煩躁。其他人看你過紅，也容易對你發火。

►夏至開財運方法：

借日旺運法，夏至太陽最大，太陽為陽，建議選在中午11時至下午1時，拿一個碗，碗裡放95元硬幣，代表「九五至尊」，然後放到有陽光的地方吸收陽光，只要放10分鐘左右，硬幣隨身攜帶9天，再存入銀行就能讓財運大旺。