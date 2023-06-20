進入夏至！5生肖運勢最強　第一名擁有幸運與財富

文／命理老師 邱彥龍

本周三（6／21）正式進入夏至，將進入典型的燠熱天氣型態，但國際天星風水命理專家邱彥龍老師提醒，夏至期間天熱，一般人不會想到吃羊肉，但其實剛好相反，因為古人有云，夏至亦為陽之極，陰之始，所以表熱內陰，夏至期間若能多吃羊肉，冬天期間就不會手腳冰冷，所以邱彥龍老師建議，夏至反倒是補氣養生的好時機。

另外，邱彥龍老師也提醒，夏至期間身體方面要特別注意心血管跟藥物問題，還有耳鼻喉、發燒、發炎、神經系統、腸胃和乳房疾病，輕者腫瘤、重者癌症，若發現有異常出血，男性要注意肛門直腸問題、女性則是婦科，早點發現早點治療。且夏至交通、工作意外頻繁，凡事安全第一。

▲夏至節氣。（圖／unsplash）



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至於夏季至這個節氣（6／21-7／7）運勢最強的5個生肖，分別是：

Top5： 雞

屬雞的朋友在這段期間，在事業與工作上能得到上司的賞識與幫助，有升官發財之勢，在檯面上也有亮眼的表現並獲得讚賞，事情皆能照步驟發展，若能懂得自我行銷，必能展現自信，得到大量粉絲，不過雖然人氣不錯，但切記慎防桃色糾紛。

Top4 ： 牛

屬牛的朋友在這段期間，正、偏財皆旺，若能多溝通、懂行銷跟談判，則會擁有非常強的財運，且規劃許久的事物與技能，也能在此期間得到發揮與收獲。若家裡有事需要你伸出援手，切記不要著急慢慢處理即可，注意行車與外出安全。

Top3 ： 龍

屬龍的朋友這段期間請放輕鬆，別給自我太大壓力，過往的成績會得到認可與表揚，別人或另一半也會想投資在你身上，並有添丁生子的機會，持續努力下去，大財運會與你相伴，請記住保持愉悅的心情，勿胡思亂想，但自身與另一半的行車安全要注意，建議慢行可保平安。

Top2 ： 兔

屬兔的朋友夏至期間若能專心在工作、事業、學習上，會擁有不錯的財富或知識及經驗的提升，並且得到家人的支持。且這段期間第六感會特別強，凡是發展網路、海外事業者、財富跟粉絲數都會有三級跳的感覺，請把握近期的超旺運。

Top1 ： 鼠

屬鼠的朋友這段期間名聲會大幅提升，得到家人跟大環境的幫助，可以把自我推展出去，且能得到非常好的效果，同時長期的努力終見收穫，海外或網路財運非常強，只要能把興趣與事業結合，將擁有幸運與財富。

▲屬鼠朋友擁有幸運與財富。（圖／取自免費圖庫Pexels）



另外，最近#MeToo事件爆不停，許多名人的陳年舊事都被挖出來，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，這主要是業力星土星開始啟動所致，另外，迷幻星海王星威力也即將爆發，未來半年，不但女權運動會風起雲湧，詐騙、不道德之事也會捲土重來，酒精與藥物所帶來的一連串副作用，可能會再度震撼名人圈。

邱彥龍老師指出，未來半年在土逆跟海逆雙重作用之下，酒精與藥物這兩種物品要慎用，容易傷己也傷人，如果不小心，凡酒駕、迷藥、騙財、騙色、性騷擾、性侵、一夜情問題也會跟著連環爆，尤其以政治圈、演藝圈、名人圈，受到的震撼會最大，小心因此帶來更強大的風波。

至於夏至期間幸運之神則落在巨蟹、雙魚、牡羊、雙子、射手、處女座，這6個星座在事業、財富、名氣、工作上都將大有斬獲，好好發揮能得到成功。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師