　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

進入夏至！5生肖運勢最強　第一名擁有幸運與財富

文／命理老師 邱彥龍

本周三（6／21）正式進入夏至，將進入典型的燠熱天氣型態，但國際天星風水命理專家邱彥龍老師提醒，夏至期間天熱，一般人不會想到吃羊肉，但其實剛好相反，因為古人有云，夏至亦為陽之極，陰之始，所以表熱內陰，夏至期間若能多吃羊肉，冬天期間就不會手腳冰冷，所以邱彥龍老師建議，夏至反倒是補氣養生的好時機。

另外，邱彥龍老師也提醒，夏至期間身體方面要特別注意心血管跟藥物問題，還有耳鼻喉、發燒、發炎、神經系統、腸胃和乳房疾病，輕者腫瘤、重者癌症，若發現有異常出血，男性要注意肛門直腸問題、女性則是婦科，早點發現早點治療。且夏至交通、工作意外頻繁，凡事安全第一。

▲荷花 。（圖／unsplash）

▲夏至節氣。（圖／unsplash）

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於夏季至這個節氣（6／21-7／7）運勢最強的5個生肖，分別是：

Top5： 雞

屬雞的朋友在這段期間，在事業與工作上能得到上司的賞識與幫助，有升官發財之勢，在檯面上也有亮眼的表現並獲得讚賞，事情皆能照步驟發展，若能懂得自我行銷，必能展現自信，得到大量粉絲，不過雖然人氣不錯，但切記慎防桃色糾紛。

Top4 ： 牛

屬牛的朋友在這段期間，正、偏財皆旺，若能多溝通、懂行銷跟談判，則會擁有非常強的財運，且規劃許久的事物與技能，也能在此期間得到發揮與收獲。若家裡有事需要你伸出援手，切記不要著急慢慢處理即可，注意行車與外出安全。

Top3 ： 龍

屬龍的朋友這段期間請放輕鬆，別給自我太大壓力，過往的成績會得到認可與表揚，別人或另一半也會想投資在你身上，並有添丁生子的機會，持續努力下去，大財運會與你相伴，請記住保持愉悅的心情，勿胡思亂想，但自身與另一半的行車安全要注意，建議慢行可保平安。

Top2 ： 兔

屬兔的朋友夏至期間若能專心在工作、事業、學習上，會擁有不錯的財富或知識及經驗的提升，並且得到家人的支持。且這段期間第六感會特別強，凡是發展網路、海外事業者、財富跟粉絲數都會有三級跳的感覺，請把握近期的超旺運。

Top1 ： 鼠

屬鼠的朋友這段期間名聲會大幅提升，得到家人跟大環境的幫助，可以把自我推展出去，且能得到非常好的效果，同時長期的努力終見收穫，海外或網路財運非常強，只要能把興趣與事業結合，將擁有幸運與財富。

▲屬鼠朋友擁有幸運與財富。（圖／取自免費圖庫Pexels）

另外，最近#MeToo事件爆不停，許多名人的陳年舊事都被挖出來，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，這主要是業力星土星開始啟動所致，另外，迷幻星海王星威力也即將爆發，未來半年，不但女權運動會風起雲湧，詐騙、不道德之事也會捲土重來，酒精與藥物所帶來的一連串副作用，可能會再度震撼名人圈。

邱彥龍老師指出，未來半年在土逆跟海逆雙重作用之下，酒精與藥物這兩種物品要慎用，容易傷己也傷人，如果不小心，凡酒駕、迷藥、騙財、騙色、性騷擾、性侵、一夜情問題也會跟著連環爆，尤其以政治圈、演藝圈、名人圈，受到的震撼會最大，小心因此帶來更強大的風波。

至於夏至期間幸運之神則落在巨蟹、雙魚、牡羊、雙子、射手、處女座，這6個星座在事業、財富、名氣、工作上都將大有斬獲，好好發揮能得到成功。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
新北幼兒園「4童檢體」送質譜儀檢驗　結果出爐
駕駛賠慘！　台65線高架追撞3台BMW
12年節目確定收攤！　胡瓜嘆：很震驚
快訊／朴敘俊爆熱戀150萬正妹YTR！　經紀公司回應了
黃子佼清醒「無法言語」　醫分析選擇性緘默症3大原因
快訊／侯友宜整合黨機器拼勝選！　心腹張其強接國民黨副秘書長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃子佼還有機會復出嗎？　鄉民曝「1舉動」把後路截斷：傷害很大

端午禮金600！他怨「吃個鹹酥雞就沒了」　網哭：老闆說別想太多

端午節前2天！公司「給同仁1個驚喜」　他一看直喊：意不意外

每天仍2.8萬人染疫！口罩醫院禁令7月不鬆綁　端午後恐有一波就診潮

日本越洋航空三度飛台！派「鯨鯊彩繪機」只飛2趟桃園－沖繩

念私大補助2.5萬學費　私大協會：盼可調漲學雜費、增加私校補助

世新大學與臺北醫院醫療結盟　共同守護運動選手健康

為拍火車！鐵道迷竟爬上平交道設備　台鐵報警「最高罰5萬」

高雄4醫用苯巴比妥　家長接電話恐慌：到底哪間？衛生局三點回應

黃子佼昨短暫清醒「無法言語」　醫分析選擇性緘默症發生3大原因

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

蕾媽4年前就替宥勝性騷道歉！　抓包外遇「隱忍2年」才知她受害

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

黃子佼還有機會復出嗎？　鄉民曝「1舉動」把後路截斷：傷害很大

端午禮金600！他怨「吃個鹹酥雞就沒了」　網哭：老闆說別想太多

端午節前2天！公司「給同仁1個驚喜」　他一看直喊：意不意外

每天仍2.8萬人染疫！口罩醫院禁令7月不鬆綁　端午後恐有一波就診潮

日本越洋航空三度飛台！派「鯨鯊彩繪機」只飛2趟桃園－沖繩

念私大補助2.5萬學費　私大協會：盼可調漲學雜費、增加私校補助

世新大學與臺北醫院醫療結盟　共同守護運動選手健康

為拍火車！鐵道迷竟爬上平交道設備　台鐵報警「最高罰5萬」

高雄4醫用苯巴比妥　家長接電話恐慌：到底哪間？衛生局三點回應

黃子佼昨短暫清醒「無法言語」　醫分析選擇性緘默症發生3大原因

《東京復仇者》新作3D動作RPG冬天推出！玩家化身主角嘗試改變未來

黃子佼還有機會復出嗎？　鄉民曝「1舉動」把後路截斷：傷害很大

胡瓜「無酬」默默當志工36年：該做的就應該做

板橋私幼餵藥案！「4童檢體」送質譜儀檢驗　新北衛生局公布結果

華山幫車手嫌錢太難賺！轉念改行當冷氣工人 　上班途中GG了

男神主播「一時意亂情迷」PO上空照！呼籲：不要換了性別就換了標準

侯友宜民調「淪老三」　他點關鍵人物：必須認真思考是否停損

端午禮金600！他怨「吃個鹹酥雞就沒了」　網哭：老闆說別想太多

健康檢查差點變換腎！台八上演灑狗血身世哏　現場大亂鬥

運動被女指控「色瞇瞇盯著看」　男被趕出健身房傻眼：我是盲人

玩到一半突安靜「舉手投降」　寄宿貓眼神死尷尬不求救XD

生活熱門新聞

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

何則文被控性侵　合夥人曝曾誘拍裸照

網紅再爆「演藝圈N哥」開車摸腿滑進內褲　公園強吻襲胸臀

哪位藝人涉性騷最震撼　網押寶5人

演藝圈清流還有他！網友笑虧「拈花惹草」

拍性感蘿莉照　黃子佼起生理反應！受害女嚇哭

演藝圈還有誰是清流？　鄉民推2男星

黃子佼毀滅式自白　一張圖解「13藝人內幕！還有未爆彈？

演藝圈大地震！　受害女血淚控訴「第一句話」就暗示黃子佼

黃子佼求全裸「拍藝術照」！受害女：要我扶他下面

黃子佼拍影片認性騷！鄉民揭「情緒崩潰關鍵原因」

苯巴比妥吞下肚　高雄71童專診評估

何則文被控性侵　連PO兩次文道歉

更多熱門

相關新聞

3生肖喜迎「夏至」　桃花飆升坐擁高人氣

3生肖喜迎「夏至」　桃花飆升坐擁高人氣

進入炎熱的夏季，隨著6/21(三)夏至的到來，在眾多生肖之中，有一些人的桃花運勢也逐漸升溫，人氣也將達到巔峰，吸引更多人的注意和喜愛。命理專家林霖老師和大家分享，有三個特別幸運的生肖，分別是屬「蛇、兔、虎」的朋友，將在夏至時刻迎來桃花朵朵開的好運勢。

中醫曝「夏至」消暑養生3大招　外加2穴點按摩

中醫曝「夏至」消暑養生3大招　外加2穴點按摩

12星座一周運勢6／19-6／25

12星座一周運勢6／19-6／25

別羨慕富二代！　5生肖肯努力必成功

別羨慕富二代！　5生肖肯努力必成功

一戀愛就眼瞎！4星座傻妹「都遇到渣男」

一戀愛就眼瞎！4星座傻妹「都遇到渣男」

關鍵字：

邱彥龍運勢生肖夏至節氣

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

孟耿如親眼見黃子佼激烈尋短！4年前親弟輕生亡

王陽明開罵！遭列「黑名單」心痛

黃子佼轉院住進ICU「無法說話原因曝光」！

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

許傑輝「火寮一哥」由洪都拉斯取代！　製作人證實《婆婆2》全數重拍

黃子佼爆13藝人黑料…陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

8年前破冰「小S、黃子佼都哭了」！

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

快訊／吳宗憲喊話黃子佼！　

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

更多

最夯影音

更多
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面