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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強開戰苗博雅　談辯論「民進黨髒到你不敢掛黨籍？」

▲▼羅智強出席大安區母親節音樂會。（圖／記者李毓康攝）

▲羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨宣布在台北市第六選區（大安）與社民黨議員苗博雅合作，對上國民黨的前台北市議員羅智強。面對苗博雅日前喊話辯論，羅智強反攻，被民進黨類徵召卻連民進黨都不敢掛，到底是因為民進黨有多髒？「不敢代表民進黨接戰帖，那就繼續當舔朝廷的側翼」。

羅智強說，只要苗博雅宣布加入民進黨，願意以執政成員的身分辯論，他就願意和他辯論，題目也都想好了，有以下10題，包括：

1.苗博雅你為什麼要護航高端，為什麼要和民進黨同流合污阻擋BNT？
2.台獨金孫賴清德的台獨萬歲要不要兌現？請賴清德承諾當選總統立刻正名制憲，宣布成立台灣共和國，不必害怕中共武力犯台，因為苗博雅會上戰場保台獨
3.為什麼蔡英文可以這麼厚臉皮，吃馬英九的糖衣毒藥ECFA八年吃得好開心不敢廢？
4.為什麼馬政府八年共機不敢越過海峽中線，而蔡英文執政，中共在基隆台中台北高雄港門口軍演，蔡英文連屁都不敢放？
5.蔡英文上台，邦交國數接近腰斬，到底是怎麼辦到的？
6.東廠張天欽、台大沒校長、中天被關台、用社維法查人民水表，苗博雅的心要多黑，才有辦法當側翼去護航民進黨？
7.蔡英文說十年不漲電價，蔡英文說保證不缺電，結果電價大漲、多次全國大跳電，請問苗博雅，蔡英文的愛不夠了，怎麼辦？
8.黑金槍毒詐，民進黨擺爛，民進黨政府被台灣人民尊稱為台灣最大的詐騙集團，而苗博雅就是這個最大詐騙集團的共犯，請問苗博雅晚上睡得安穩嗎？
9.物價飛漲、實質薪資倒退、東缺西缺、觀光客不來、居住正義淪為口號……賴清德卻要大家低薪當功德、還說房價正在降？苗博雅可以評論一下這位現代晉惠帝嗎？
10.苗博雅堅決主張廢死，請問蔡英文和賴清德同意嗎？

羅智強表示，苗博雅不願意掛民進黨籍，卻接受民進黨類徵召，是投機作法，連代表民進黨的肩膀和勇氣都沒有，和他辯論根本浪費時間，「只要苗博雅別再當側翼、趕快加入民進黨，我們馬上就可以辯論了」。

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