柯文哲喊重啟服貿挨轟　陳智菡：他沒變，是民進黨變了

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲參選2024總統，拋出重啟貨貿及服貿談判，引來綠營人士批評「白色力量」正因太陽花學運而起，質疑他為了選舉連價值都可背棄。對此，民眾黨發言人陳智菡指出，2013年柯文哲說的是他不反服貿，而是反黑箱，「柯文哲沒有變，是民進黨變了。」

柯文哲因主張恢復兩岸交流，重啟貨貿及服貿談判，近日又被翻出討論，民進黨砲聲隆隆。陳智菡說，柯文哲從2013到2023，始終一致。他認為任何兩岸關係協議，不是不能討論，應該逐條討論、開放透明，變的是民進黨，並非柯文哲。

面對罵聲，柯文哲20日回應，有人質疑重啟服貿會傷害台灣經濟，但這是典型網軍作戰，第一點，很務實地說，應該是貨貿比服貿優先，還有「兩岸協議監督條例」在立院躺多久了，從太陽花學運說要設到現在。

柯文哲提及，應該要先建立「兩岸協議監督條例」，民進黨執政7年了，該通過法律也沒通過，「明白的講，只有民進黨不想通過的法律，有民進黨不能通過的法律嗎？特別是他（民進黨）現在在國會一黨獨大。」兩岸之間一定要來往，但來往一定要有法律規範，「所以躺在立院的兩岸（協議）監督條例，請民進黨趕快通過吧！」