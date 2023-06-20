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喝熱水更能消暑！中醫曝「夏至」消暑養生秘訣　2穴點勤按摩

▲花蓮慈濟醫院中醫部陳冠蓁醫師教大家消暑養生三招。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院中醫部陳冠蓁醫師教大家消暑養生三招。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2023年的「夏至」節氣落在6月21日，這天太陽將會直照北回歸線，也是北半球日照時間最長的一天，這麼熱的天氣，花蓮慈濟醫院中醫部陳冠蓁醫師要教大家消暑養生三招。第一招就是喝熱水！陳冠蓁醫師表示，其實喝溫熱的水，會影響人體局部排汗的速率，比起喝冰水，喝熱水可以透過提高局部排汗速率，進而帶走人體更多的熱量，讓人感覺更消暑。

▲花蓮慈濟醫院中醫部陳冠蓁醫師教大家消暑養生三招。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

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▲▼陳冠蓁醫師推薦，夏季可以吃清熱推火的綠豆湯，還有入心的紅豆湯。

喝冰水不是可以「消耗」人體的熱量嗎？這樣是不是可以消暑又減重？陳冠蓁醫師表示，很多人對喝冰水都有這種迷思，但假設一個人一天喝了2000c.c.的0度C冰水，這樣也只能增加大約七十到八十大卡的熱量消耗，相對一餐一個約六百大卡的便當，這樣的消耗其實是非常沒有效益的事情，倒不如喝溫熱的水，可以解渴還能更好的幫助人體散熱。

▲花蓮慈濟醫院中醫部陳冠蓁醫師教大家消暑養生三招。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

消暑養生第二招就是飲食選用清爽酸收的食物，建議可以吃綠豆加薏仁，紅色的紅豆、紅鳳菜或胡蘿蔔，還有酸梅湯。陳冠蓁醫師表示，台灣的夏季普遍濕熱，清熱退火的綠豆加上利濕的薏仁就成了很好的選擇；再來夏季其實也要注意心血管的健康，因為氣候炎熱容易心神煩躁，尤其是頻繁進出冷氣房也可能會對心血管造成負擔，所以，可以選擇食用中醫理論中紅色入心的食物；而酸梅湯的酸味在中醫理論中有收斂的效果，可以收斂人體過多的汗水，以及收斂耗散過多的氣，讓心神不要那麼浮躁，也能消除暑氣帶來的疲累感。

▲花蓮慈濟醫院中醫部陳冠蓁醫師教大家消暑養生三招。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼「曲池穴」和「合谷穴」，兩個穴位按壓點的按摩，幫助腸胃系統更加健康，提高免疫力，提升整體的精神陽氣。

中醫消暑養生第三招就是「晚睡早起多運動」。因為夏季日出早日落晚，依循追隨日光的原則，就可以晚點睡、早點起，很多人會擔心休息睡眠時間不足，陳冠蓁醫師表示，這時候午休就很重要，可以避開陽光最炙熱激烈的中午，還能補充休息時間。而在炎熱的夏天運動，除了有原本運動的好處，還可以增強人體對熱的適應能力，透過流汗、血管擴張，可以讓人體散出更多的熱，也能讓全身的血流量保持充足。至於運動完後，也建議用溫熱的水洗澡，避免身體毛細孔打開的時候，受到風邪侵襲。

▲花蓮慈濟醫院中醫部陳冠蓁醫師教大家消暑養生三招。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

曲池穴。

除了消暑養生三招，陳冠蓁醫師也推薦大家兩個穴位按壓點，第一個是位於手肘肱骨外上髁跟肘橫紋連線中點的「曲池穴」；第二個是在手掌虎口處的「合谷穴」，這兩個穴道都是位於大腸經上，對於中醫來說，幫助腸胃系統更加健康，排便順暢，可以提高免疫力，然後也可以提升整體的精神陽氣，讓大家更有活力。
 

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