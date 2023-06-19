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今晚威力彩飆6.2億！「4星座、4生肖」最有機會抱走頭獎

▲威力彩。（圖／記者黃稜涵攝）

▲今晚威力彩上看6.2億，你上車了嗎？（示意圖／記者黃稜涵攝）

生活中心／綜合報導

威力彩連17槓，今（19）晚頭獎上看6.2億，命理專家清水孟國際塔羅「小孟老師」指出雙子座、牡羊座、獅子座、處女座，以及生肖「鼠、猴、雞、羊」偏財運上升，再搭配一些開運小撇步就有機會抱走頭獎！

TOP4：雙子座

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雙子座受到太陽與水星進入到本命宮，可以在今天早上9點到下午2點喝下溫水，就是俗稱的「太陽水」，喝完之後再去下注，說不定可以為你帶來好運氣，另外，不要穿太黑或者太灰色暗色系的衣服，盡量穿鮮艷一點的衣服，也能幫你招來財氣。

TOP3：牡羊座

牡羊座火星進入到偏財宮，這會使你的偏財運被激發，只要你今日求財運非常渴望，再多吃紅色的食物，蕃茄、胡蘿蔔、辣椒、蔓越莓等，吃完後再前去下注，說不定會為你帶來好的財氣。

TOP2：獅子座

金星進入到獅子座的本命宮，並且在本命宮發光發熱，然而金星也代表是愛情與感情，若可以你可以去尋找另外一半幫你前去下注；若有曖昧中的人也可以請曖昧中的人幫你。若你是單身者，也可以尋找金牛座與天秤座，因爲金牛座與天秤座的守護星是金星，因此請這兩個星座去幫你下注，說不定你可以變成億萬富翁。

TOP1：處女座

處女座穀神星進入到本命宮，然而穀神星進入可以多吃糯米相關類的食物，譬如：粽子、大腸、糯米腸等，能夠幫助你在今日有好彩頭，增強你的財富磁場，吃完之後再前去下注，能夠增強你的偏財運勢，讓你財運旺旺旺。

好運生肖：
鼠、猴、雞、羊

財神方位：
正北方

財運時段：
中午13:00-下午15:00
下午16:00-17:00
晚上18:00-20:00

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