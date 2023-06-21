AV女優MeToo反被酸「價格沒談攏」！她嘆：別覺得我們被性騷活該

▲孟若羽有「暗黑楊丞琳」的封號。（圖／翻攝自Instagram／____molena___，下同）

記者閔文昱／綜合報導

近期台灣不斷爆出性騷案，每次有受害者出面指證，總會引起大量討論。不過，「暗黑楊丞琳」台灣AV女優孟若羽日前揭露，在夜店被不明男子襲胸、摸臀、摟腰，卻遭網友反酸「絕對是價格談不攏」、「那就不要穿太露」，讓她不禁大嘆「不要因為我的職業就覺得我們被性騷擾是活該」。

孟若羽近日在臉書發文指出，這陣子陸陸續續爆出性騷擾的新聞，讓她看了不禁有感而發，「不管是職場上還是私底下，只要有人讓你身心不舒服，就絕對要勇敢的說『不』！不要隱忍，因為這種事絕對會是自己內心可怕的陰影。」

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孟若羽回憶，前陣子她在夜店被性騷擾，勇敢反抗卻被一堆酸民說「絕對是價格談不攏」、「搞不好又是在搏版面」、「男生長太醜」、「那就不要穿太露」，讓她相當無奈，直言「哈嘍～沒工作的時候我也是一個普通人，被性騷擾勇敢說『不』怎麼了嗎？不要因為我的職業就覺得我們被性騷擾是活該，請問你們去夜店是穿高領配長褲？長版羽絨外套？不是吧」。

孟若羽強調，不管在什麼場合、穿著怎樣的服裝，只要有人的舉動讓你不舒服，就應該表明，「不要怕被威脅或是被找麻煩，因為我們每一個人都有自己的『身體自主權』。」