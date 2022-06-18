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影片都被下架了…AV女優娃娃每月損失20萬　確定跟吳夢夢開戰　

▲▼AV女優。（圖／翻攝自吳夢夢、娃娃IG）

▲AV女優吳夢夢（圖左）與娃娃（圖右）。（圖／翻攝自吳夢夢、娃娃IG）

記者陳雕文／綜合報導

「誰才是台灣第一AV女優」曾因為網紅推手圤智雨在今年4月發表臉書貼文後，引起廣泛討論，女優吳夢夢跟娃娃被拿來互相比較，後來網友多數較推娃娃，吳夢夢還在貼文底下留言「還有相當大的進步空間」展現高EQ被盛讚，如今又爆出吳夢夢疑向麻豆傳媒公司施壓「封殺娃娃」的傳聞，再度引發網友討論。

娃娃接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，「我不想只當女優，想慢慢轉型成片商，將來可以有自己的攝影團隊，因此去年底成立「葵心娛樂」並陸續放上了五部作品，每個月可多賺20多萬的收入，如今麻豆因為吳夢夢的施壓，把葵心全面下架，導致收入大減」。娃娃越想越氣，還忍不住抱怨，「她（吳夢夢）到底是多不爽我。」

娃娃在臉書、IG上PO文向吳夢夢喊話，「我所經營的葵心娛樂被麻豆傳媒給下架了。想了一個晚上，知道消息的剎那從錯愕、驚訝、不解、到失望到難過⋯妳（吳夢夢）在我心中形象是如此的善良，妳照顧毛毛金寶的模樣⋯我不明白，我從來沒有在我的版面上公開攻擊妳什麼事。」

娃娃接著說，「聽麻豆的廠商說，妳（吳夢夢）是因為『誰才是台灣第一女優』的文章而無法接受我的存在，但圤導演也只是說，他認為妳都跟男友拍，並不算專業女優，還有討論演技的問題而已⋯那篇文章不只提到了我，他也有說到孟若羽及苡若呀！」

▲▼孟若羽。（圖／孟若羽授權提供）

▲擁有F罩杯的孟若羽因鄧佳華的緣故而爆紅。（圖／孟若羽授權提供）

娃娃說，「第一女優不是我自封的，是一劍浣春秋大師在參與我的演出與觀看我的作品之後賜給我的。就算是接受記者採訪時，我也說誰是第一不重要。妳在圤導演的文章底下留言說也很認同我的努力，還被媒體報導夢夢高EQ回覆，不是嗎？」

娃娃生氣表示，「結果妳私下跟麻豆傳媒施壓說『有娃娃就沒有妳吳夢夢』，我想請問，妳發揮特權下架我葵心娛樂的原因是什麼？我知道妳最近在經營轉型，這就是妳身為『台灣第一女優』所擁有的氣度與風範嗎？」

娃娃說，「我翁雨澄從來沒有擋妳財路。我不知道妳現在在麻豆變多尊貴，但請妳讓葵心娛樂重新在麻豆傳媒上架，謝謝！」娃娃最後強調，有跟麻豆官方的通話聯繫，確認吳夢夢私下施壓麻豆傳媒，並有錄音存證。

▲▼圤智雨。（圖／翻攝自圤智雨臉書）

▲AV導演圤智雨在臉書PO出「誰才是台灣第一AV女優」一文引起廣泛討論。（圖／翻攝自圤智雨臉書）

對此，吳夢夢於18日透過PTT回應，「抱歉，這幾天讓大家看笑話了，國產AV都還沒讓其他外界的人看得起，就開始有這些事，讓大家覺得在弱弱相殘，我的確很在乎娃娃，為了一個title不惜踩著我往上爬這件事情，先講結論：我的確在四五月和麻豆的同事私下哭過這件事，我很在乎自己曾付出的友情，因為一個虛名被踐踏。我有說過 『如果在平台一直看到她的片，我真的不想要繼續待著了』這種話，我介意的不是她有著和我同樣目標，而是她為了這個目標選擇踩我。」

吳夢夢還說，「在4/5-4/30想要私下等娃娃解釋，連3/13發給她的訊息都沒已讀，最終決定封鎖她的line、退追她的社群。到了5月開始振作，開始YouTube頻道的主持、接受大量訪談、為了自身的曝光努力，是我選擇讓大家看到，將來有一天可能認可我的方式。」

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