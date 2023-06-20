　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／捲洋酒逃稅羈押54天！金錢豹總裁獲1億交保　家屬籌錢中

▲▼ 。（圖／資料照）

▲金錢豹創辦人袁昶平今以1億元天價交保。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中知名酒店金錢豹創辦人袁昶平，因捲入國泰洋酒涉逃漏稅一案，4月28日遭台中地檢署依違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌聲押禁見獲准；羈押54天後，台中地院今（20）日裁定袁昶平以1億元天價交保，台中地院表示，因本案關係人年事已高、健康狀況不佳，檢察官向法院聲請交保，但目前仍有羈押理由，因此提高交保金額至1億元，保證日後能盡速完整審理。

國泰洋酒涉逃漏稅案，台中知名酒店幾乎全入列，一般商店營業稅5％，但特種飲食業，例如酒店、理容KTV等稅率高達25％。檢警查獲國泰洋酒公司於2016年6月起，藉由另一公司名義提供空白發票及刷卡機，給金錢豹、金麗都等47家台中酒店，將營業額灌水到國泰洋酒公司，涉共同隱匿營業額破20億元。

台中地檢署檢察官認為，袁昶平涉有違反稅捐稽徵法、商業會計法等罪嫌，因此向台中地方法院聲請搜索票獲准，於4月27日前往相關酒店、袁昶平及會計出納人員住處等13處執行搜索，並於4月27、28日把袁昶平、會計出納人員及其他員工共8人帶回訊問，訊後將袁昶平等人移送地檢署複訊。

檢方複訊後，認為袁昶平涉嫌違反稅捐稽徵法第41條詐術逃漏稅捐罪、商業會計法第71條第1、5款明知不實填載會計憑證、以不正方法使財務報表不實等罪嫌，且犯罪嫌疑重大，有串供、湮滅證據之虞，向法院聲押禁見，其中3名員工分別諭知10萬元、8萬元及8萬元交保，剩餘被告則請回，袁昶平則聲押禁見獲准。


 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／金錢豹總裁袁昶平「1億元交保金」1hr內搞定
只能站著！　北捷文湖線「這2節車廂」座椅全拆光
寶島眼鏡「真．火速切割」黃子佼！　一票人驚呆
快訊／民進黨議員爆貪汙！檢調直奔服務處帶回訊問
快訊／金錢豹總裁獲1億元交保！　家屬籌錢中
快訊／知名健身房惡意倒閉！　「FB、IG全清空」電話沒人接
快訊／「戲曲王子」遭爆性侵學生　校方回應了
人設翻車連環爆　黃鐙輝自認「曾經很王八蛋」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／板橋宮廟乩童遭鞭炮炸傷下體！全身30%燒燙傷

快訊／金錢豹總裁袁昶平展雄厚財力　1億元交保金1hr內搞定

詐團「數位式移動電信機房」藏出租套房　勾結電信業辦2千個門號

坑台人14.7億元！澳豐基金倒閉風暴　檢調2度搜索兆富公司

快訊／基隆民進黨籍議員爆貪汙！檢調直奔服務處帶回訊問

快訊／國3北上43.9公里4車連環撞！紫爆回堵5公里

快訊／捲洋酒逃稅羈押54天！金錢豹總裁獲1億交保　家屬籌錢中

水泥預拌車下坡側翻！明志科大校內2車遭壓扁+滿車水泥

im.B吸金案第二波拍賣來了！愛馬仕、LV還有名家雕塑品

快訊／台南工人手指被機器夾住　消防員破壞鍊條助脫困

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

蕾媽4年前就替宥勝性騷道歉！　抓包外遇「隱忍2年」才知她受害

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

快訊／板橋宮廟乩童遭鞭炮炸傷下體！全身30%燒燙傷

快訊／金錢豹總裁袁昶平展雄厚財力　1億元交保金1hr內搞定

詐團「數位式移動電信機房」藏出租套房　勾結電信業辦2千個門號

坑台人14.7億元！澳豐基金倒閉風暴　檢調2度搜索兆富公司

快訊／基隆民進黨籍議員爆貪汙！檢調直奔服務處帶回訊問

快訊／國3北上43.9公里4車連環撞！紫爆回堵5公里

快訊／捲洋酒逃稅羈押54天！金錢豹總裁獲1億交保　家屬籌錢中

水泥預拌車下坡側翻！明志科大校內2車遭壓扁+滿車水泥

im.B吸金案第二波拍賣來了！愛馬仕、LV還有名家雕塑品

快訊／台南工人手指被機器夾住　消防員破壞鍊條助脫困

貓咪「栽進落葉堆」徹底消失！飼主找到眼花崩潰：貓呢？

中職新人測試會230位創新高！還有旅日游擊砲報名

先探／AI不死多頭不止

菜鳥妹暗沉「素顏直衝面試」　人資說話了！曝2點超重要

今天過29歲生日　戴資穎台北公開賽首戰時間出爐

快訊／板橋宮廟乩童遭鞭炮炸傷下體！全身30%燒燙傷

快訊／金錢豹總裁袁昶平展雄厚財力　1億元交保金1hr內搞定

大樓「通風口」吃人！2兒童一腳踩空　直墜29樓慘死地下室

尤伯祥被控教唆偽證惹議　賴士葆痛批：這種人談守護憲法太遙遠

國銀第11家！彰銀澳洲設立雪梨分行　金管會准了

正在用吹風機！孩突砸氫氣球　「瞬間炸出火球」驚悚畫面曝光

社會熱門新聞

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

知名連鎖幼兒園「暴力管教」　家長炸鍋列12罪狀

買1個月BMW撞毀！中市議員曝愛車慘照

最美議員遇Me too　無奈爆：性騷是日常

黃金博物館失竊　4.2億大金磚真假堪憂

即／台南永康墜樓命案　女子臟器外露慘亡

黃金博物館330件物品消失　作假手法曝

浩克首吐暴走原因：不是買不到雞胸

黃子佼認拍裸照　律師曝「最重刑期」

蘭潭死亡車禍！男飆撞護欄慘死　酒測值竟達0.92

快訊／台南安平驚現天坑！大車陷入傾斜45度卡死

黃子佼「坐擔架」虛弱送醫畫面曝

即／台中市府紅衣女作勢9樓跳下！目擊者及時拉回

獨／台中女騎士遭大貨車輾腹慘死

更多熱門

相關新聞

高市議員黃明太涉炒股　200萬交保

高市議員黃明太涉炒股　200萬交保

民進黨高雄市議員黃明太疑涉及炒股案，檢方昨（15）日動員搜索黃明太的服務處、住家，並帶回黃明太及家人進行偵訊，檢察官訊後諭令以200萬元交保，黃明太則強調清白，並認為「每次罵完人就出事」，呼籲檢調趕快調查清楚。

一張圖看懂幼兒園餵毒案最新進度！

一張圖看懂幼兒園餵毒案最新進度！

即／新北幼兒園餵毒案！教師2萬交保

即／新北幼兒園餵毒案！教師2萬交保

即／新北幼兒園案！2師「1人2萬交保、1訊後請回」

即／新北幼兒園案！2師「1人2萬交保、1訊後請回」

幼兒園長、教保員交保　鳳小岳氣炸：該坐牢吧

幼兒園長、教保員交保　鳳小岳氣炸：該坐牢吧

關鍵字：

金錢豹袁昶平國泰洋酒交保1億

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

孟耿如親眼見黃子佼激烈尋短！4年前親弟輕生亡

王陽明開罵！遭列「黑名單」心痛

黃子佼轉院住進ICU「無法說話原因曝光」！

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

許傑輝「火寮一哥」由洪都拉斯取代！　製作人證實《婆婆2》全數重拍

黃子佼爆13藝人黑料…陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況

8年前破冰「小S、黃子佼都哭了」！

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

快訊／吳宗憲喊話黃子佼！　

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

更多

最夯影音

更多
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面