快訊／捲洋酒逃稅羈押54天！金錢豹總裁獲1億交保　家屬籌錢中

▲金錢豹創辦人袁昶平今以1億元天價交保。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中知名酒店金錢豹創辦人袁昶平，因捲入國泰洋酒涉逃漏稅一案，4月28日遭台中地檢署依違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌聲押禁見獲准；羈押54天後，台中地院今（20）日裁定袁昶平以1億元天價交保，台中地院表示，因本案關係人年事已高、健康狀況不佳，檢察官向法院聲請交保，但目前仍有羈押理由，因此提高交保金額至1億元，保證日後能盡速完整審理。

國泰洋酒涉逃漏稅案，台中知名酒店幾乎全入列，一般商店營業稅5％，但特種飲食業，例如酒店、理容KTV等稅率高達25％。檢警查獲國泰洋酒公司於2016年6月起，藉由另一公司名義提供空白發票及刷卡機，給金錢豹、金麗都等47家台中酒店，將營業額灌水到國泰洋酒公司，涉共同隱匿營業額破20億元。

台中地檢署檢察官認為，袁昶平涉有違反稅捐稽徵法、商業會計法等罪嫌，因此向台中地方法院聲請搜索票獲准，於4月27日前往相關酒店、袁昶平及會計出納人員住處等13處執行搜索，並於4月27、28日把袁昶平、會計出納人員及其他員工共8人帶回訊問，訊後將袁昶平等人移送地檢署複訊。

檢方複訊後，認為袁昶平涉嫌違反稅捐稽徵法第41條詐術逃漏稅捐罪、商業會計法第71條第1、5款明知不實填載會計憑證、以不正方法使財務報表不實等罪嫌，且犯罪嫌疑重大，有串供、湮滅證據之虞，向法院聲押禁見，其中3名員工分別諭知10萬元、8萬元及8萬元交保，剩餘被告則請回，袁昶平則聲押禁見獲准。



