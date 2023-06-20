端午首波車潮明湧現！國5防堵到午夜　連假首日最塞「爆量1.4倍」

▲端午連假將湧現大量車潮。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

端午4天連假周四(22日)開跑，高公局預估明天(21日)下午將有首波南下車潮且有3地雷路段，交通量比一般周五多15%，其中國5上午9時後就有車流，午夜24時才紓解；西部國道下午4時後就會車多，晚間8時後紓解。不過最塞的一天將是端午連假首日(22日)，車潮上看1.4倍，高公局建議當天南下可趁下午後再出發。

端午連假周四登場，明天將有首波提早出遊或返鄉車潮，並夾雜通勤車流，交通量將比平常周五多15%，高公局預估，明天國道將有3大地雷路段，包括時國1南下楊梅-新竹、國3南下土城-關西、國5南下南港系統-頭城，其中國5南下車流將自上午9時就出現，斷斷續續將持續到午夜24時才紓解。

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高公局交管組科長蔡明哲表示，明天周三(21日)是端午連假前一天，上午車流往國5為主，上午9點後就慢慢會有車，10點後車流量變大，但還沒達到連假規模，因此將先透過匝道儀控管制和開放路肩疏導，中午車潮將趨緩，不過下午還有一波，下午15時過後將再湧現南下車流，第三波則出現在晚上20時過後，以東部旅遊車流為主。

至於西部國道，蔡明哲指出，明天下午15時過後，高公局將成立應變中心，預計明天下午16時西部國道就會有返鄉或南下車潮，期間仍有通勤下班車流，預估晚上20時過後陸續恢復正常。

蔡明哲指出，端午4天連假中，將以假期第一天端午節(6月22日)雙向交通量最大量，上看123百萬車公里，為平常1.4倍，如果民眾要在首日出遊，建議盡量避開上午出發，可利用下午再上國道。

蔡明哲表示，今年端午連假最大量預估與往年端午差不多，主要是國境解封，國外旅遊熱度高，桃園機場預估出國旅遊量有13萬人，雖然國旅仍旺盛，但國外旅遊人潮稍微分散國旅壓力。

至於北上收假車潮，蔡明哲指出，預估北上最大量將出現在連假第三天(24日)，因端午有4天假期，國人偏好提早北上，北上較集中在連假第二天(23日)、第三天(24日)，建議如果民眾不趕時間，可以趁連假最後一天(25日)再北上，走國道會比較順暢。

根據高公局預測，國5在連假第二天(23日)、第三天(24日)北上超塞，連2天都要塞到午夜才紓解，其中24日北上車潮將自上午10點塞到午夜24時，恐連塞14小時。