限時8天搶買！超商咖啡飲品下殺「買5送2」　美式、拿鐵通通有

▲迎接端午連假，7-11線上、門市推出咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

再辛苦一下，馬上就要迎接端午連假了！就有超商於線上推出「6大咖啡飲品優惠」，大杯美式、大杯拿鐵、珍珠奶茶等指定品項通通可享買5送2，折扣後只要花32元就能喝1杯大杯美式；門市則有「精品美式買1送1」、「精品拿鐵買2送1」等優惠，趕快把握便宜買。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出「端午放粽一夏」優惠，今（20）起至6/27止，CITY CAFE大杯美式咖啡買5送2特價225元、CITY CAFE大杯拿鐵買5送2特價275元、CITY CAFE蜂蜜美式買5送2特價350元、CITY PEARL珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶買5送2特價300元、CITY TEA現萃茶優格好多青茶買5送2特價300元、CITY PRIMA橙香陽光冰磚精品美式」／檸靜時光冰磚精品美式買5送2特價600元。

另外，7-11門市將在6/21起至6/25止推出CITY PEARL黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶「任選買2送1」、CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶「任選買2送1」、CITY PRIMA大杯精品美式「買1送1」、CITY PRIMA大杯精品拿鐵「買2送1」、CITY CAFE桂花風味蘋果咖啡／桂花風味蘋果氣泡咖啡「任選買2送1」(價低折者)。

▲端午連假萊爾富咖啡下殺「加10元多1件」。（圖／萊爾富提供）

萊爾富將在6/21起至6/25止展開限時5天「端午情意粽」優惠，包含Hi Café大杯美式／大杯拿鐵「同品項加10元多1件」、純喫茶（鮮柚綠茶/檸檬綠茶/檸檬紅茶）650ml享「2件40元」、啵樂樂乳酸飲料（牛奶/草莓）235ml享「2件79元」、麒麟霸Bar啤酒330ml 12入享「8折優惠價309元」、吃粽必搭的愛之味甜辣醬「單件特價35元」。

另外，連假出遊充飢解饞少不了的巧克力、麵包及茶葉蛋，萊爾富同步推出6.4折起優惠，像是瑞士三角牛奶巧克力「第2件11元」，相當於6.4折；職人烘焙-草莓甜心麵包享「第2件5折」；單顆售價13元的茶葉蛋，則享「3顆特價30元」。