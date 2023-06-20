端午訂房率最高72%！到南部出遊比宜花東多　2圖看國道地雷路段

▲端午連假國道將湧現大量出遊車潮。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

端午4天連假周四(22日)開跑，根據訂房資料顯示，宜花東連假期間訂房率達67%，南部訂房也有72%滿，預估各地將湧現大量旅遊車潮，高公局也公布端午疏運期間共49處易塞地雷路段。

依據觀光局公布資料，連假期間宜花東地區訂房率最高達67%，南部地區最高達72%，由於端午連假長達4天，各地區預期將現大量旅遊車潮。高公局依據歷年端午節連假交通特性及大數據分析，預測假期間重點壅塞路段及時段，自連假前一天(21日)至連假收假日(25日)，國道總計共有49處易塞路段。

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▲▼國道端午連假易塞路段。（圖／高公局）

因應連假大量旅遊車潮，高公局也規劃實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施，其中高乘載管制路段及時段，包括6月22日6至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道；6月24日至6月25日每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道。

此外，據中央氣象局天氣預報顯示，112年端午節連假前1日(21日)清晨至上午中南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後各地山區有零星短暫雷陣雨；第1日至第2日(22日、23日)，清晨至上午西半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

第3日及第4日(24日、25日) 各地為多雲到晴，僅東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

由於端午節連假天氣多變，高公局提醒，用路人行駛國道如遇天候不佳，應保持適當安全行車距離，留意車速，變換車道應小心、隨時注意前後動態，應變突發狀況。