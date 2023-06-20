停辦2年！基隆親水季7／1開幕...提供千枝冰棒　謝國樑籲親子同樂

記者郭世賢／基隆報導

過去兩年因疫情停辦的基隆親水季，將在7月1日至8月31日在暖暖親水公園恢復舉辦，開幕當天備有1千支冰棒免費供來客享用，除了開放噴水區與戲水池，更規劃一系列特色活動。基隆市長謝國樑今（20日）在記者會中，跟化身美人魚的小朋友們同樂，體驗當地人文及生態的獨特魅力。

▲基隆親水季7月1日開幕，謝國樑籲親子同樂。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑表示，7月1日當天將以精彩表演為親水季揭開序幕，在活動期間的上午9點30分至11點，以及下午4點至5點30分，親水公園皆會開放噴水設施供遊客同樂，每週一、五因進行清潔及換水作業，暫停開放。

暖暖區公所說明，開幕當天備有1千支冰棒免費供來客享用，歡迎大家一起到場共襄盛舉，在長達兩個月的活動期間，市府也準備多場全齡共融活動，包含淡蘭百年山徑健走、親子闖關瘋美食、大菁藍染體驗、生態文化導覽、草地野餐音樂會、DIY手做平安符等，希望讓各界大小朋友來到暖暖，不僅能快樂清涼一夏，還能夠共創屬於親子間的美好記憶。

為響應節能減碳，請民眾多搭乘大眾交通運具來暖暖，若開車前往，可將車輛停放水源路水源橋下收費停車場再徒步前往，詳細活動訊息請參閱「基隆市暖暖區公所」官網及「基隆市暖暖區公所」臉書粉專。