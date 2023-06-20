基隆同台小英之友會總會長　拔樁？柯文哲：想太多了！

記者袁茵／基隆報導

民眾黨總統參選人柯文哲近期民調衝上第一，20日前往基隆參訪一太e衛浴，由於董事長洪團樟是總統蔡英文現任國策顧問，引發外界認為有拔樁意味。針對今日是否來拔「綠樁」？柯文哲直言「想太多了」，而洪團樟也低調稱，相信柯文哲彼此知道個人立場。

▲柯文哲參訪一太e衛浴（毅太企業）。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

柯文哲20日一整天待在基隆跑地方行程，上午參訪一太e衛浴（毅太企業），由於董事長洪團樟是總統蔡英文現任國策顧問、基隆市小英之友會總會長，引發柯拔綠樁的政治聯想。

柯文哲抵達前，由洪團樟先行受訪，針對外界認為柯文哲到此參訪有拔樁意味？洪團樟直言，自己也沒有想到，是別人傳給他說「要來拔樁」，但自己的工作就是拆舊浴室、更新淋浴拉門。

被問到柯文哲做何種事情，才會獲得他的支持？洪團樟回應，每次的總統候選人都會來觀光工廠，包括過去國民黨的馬英九、朱立倫，親民黨宋楚瑜，以及民進黨蔡英文、賴清德等人都來過，「我們歡迎各個總統候選人來參觀。」而他也很單純，不會有差異性接待，「都是董事長親自接待」。

媒體追問，現在是否比較支持民進黨總統參選人賴清德？洪團樟稱，員工部分支持誰都尊重，而他自己因為擔任基隆市小英之友會總會長，蔡英文也一直交代要從事公益活動，而他也樂意配合公益團體做公益活動，「我們沒什麼差異，會遵照蔡英文指示來推動」。

至於若柯文哲想找他擔任顧問或活動合作，是否會答應？洪團樟指出，「我想大家應該⋯柯文哲是很理性的人，他應該知道理性尊重包容，彼此知道個人立場，選舉是一時的，朋友永遠的，我想他也不會做這種要求。」

隨後，由洪團樟到一樓門口親自接待柯文哲，只見兩人你一句我一句，彼此氣氛和樂，並到二樓進行員工合照；而諸多女粉絲也紛紛跑到柯文哲身邊搶拍照，甚至還有女員工自帶柯文哲書籍《光榮城市》要求簽名。

之後輪到柯文哲受訪，只見台北市黨部主委林國成站在柯文哲身旁，而洪團樟只默默在最斜後方，甚至還被部分媒體遮擋住；現場媒體們不斷建議洪團樟可站到柯文哲旁邊，但洪團樟態度低調、未移動步伐，加上中間還隔著林國成，最終受訪時可說是「有同框但相隔遙遠」。

被問到如何獲得在綠營擁有重要地位的洪團樟認同？柯文哲表示，自己今天主要是來學習，由於該衛浴設備在台灣是大廠，所以他這段時間到各地研究產業、地方上有無建設要做，「主要是學習之旅，至於你說的（拔樁），想太多了。」

媒體追問，外界認為柯文哲持續跟綠營釋出善意？柯文哲回應，這很奇怪，「台灣產業發展難道還有分國民黨、民進黨嗎？不會，台灣是一體的。」