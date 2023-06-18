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基隆Podcast暢談端午習俗　柬埔寨處長分享東南亞粽子料理

▲基隆Podcast暢談端午習俗 柬埔寨處長分享東南亞粽子料理。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆Podcast暢談端午習俗，柬埔寨處長分享東南亞粽子料理。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，主持人余治明本週邀請到綜發處長林麗蟬，同時她也兼具柬埔寨華僑的身分，熟捻東南亞各國文化，是中華民國第一位當選立法委員的新住民。端午時節將至林麗蟬分享東南亞國家的端午習俗，讓聽眾認識到世界各地不同的端午習俗，也能對東南亞文化有更多的認識。

林麗蟬表示，端午節的習俗大部分是因戰亂而遷徙至東南亞地區的華人傳入，原本端午節習俗融合了東南亞的在地文化後，產生了有別於中國的風貌。如同台灣有南北粽之爭一樣，東南亞的粽子也因各地域的差異而產生變化。例如越南北部的粽子多為長方形，裡面包的是綠豆和豬肉，可以切成三到五塊來食用。另外屬於伊斯蘭國家的印尼並不是在端午節食用粽子，而是在開齋節食用，開齋節相當於伊斯蘭國家的新年，體現出東南亞的習俗各異，但粽子也都是東南亞地區重要的飲食文化。

▲基隆Podcast暢談端午習俗 柬埔寨處長分享東南亞粽子料理。（圖／記者郭世賢翻攝）

林麗蟬提到，台灣有不少新住民，很多習俗文化值得台灣學習，例如家鄉柬埔寨也有如同台灣拜拜的習俗，會利用結餘的錢購買物資捐贈給廟宇來累積功德，如此一來可以減少金紙的使用；另外印尼新住民慶祝的開齋節，除了慶祝新年之外，也是和身邊親友和自己和解的機會，對於台灣人來說也是值得學習的文化，也是台灣多元族群兼容並蓄的展現。

余治明表示，端午節是華人社會相當重視的節日，在這天經常可以聞到粽香、看到香包、艾草等傳統習俗，隨著文化的擴散與影響力，端午節也在東亞國家有各種不同的風貌與慶祝方式。而新住民的加入，也為台灣的社會，帶來多元的樣貌，趁著端午節，不妨可以體驗不同國家慶祝端午節的習俗，了解不同的文化，也更能讓不同族群有更多的了解，打造互相尊重與理解的多元社會。

▲基隆Podcast暢談端午習俗 柬埔寨處長分享東南亞粽子料理。（圖／記者郭世賢翻攝）

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