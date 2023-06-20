民眾黨擬徵召張其祿攻文山、陳琬惠戰宜蘭　柯文哲證實

▲柯文哲參訪一太e衛浴（毅太企業）。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／基隆報導

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大選，要求現任不分區立委要轉戰區域立委選舉，民眾黨19日進行選決會，確定徵召立委張其祿投入台北市文山區立委選舉，立委陳琬惠則再到宜蘭縣搶攻立委席次。柯文哲20日間接證實，名單會再送中央委員會；另針對藍營小雞盼他站台相挺，柯文哲則說，若沒推人且理念相近，還是可以支持。

民眾黨19日進行選決會，會中通過徵召張其祿挑戰台北市第八選舉區（文山區），對上現任的國民黨立委賴士葆，以及民進黨推派的台北市議員王閔生；而曾在2022年挑戰宜蘭縣長選舉失利的立委陳琬惠，因不斷揭弊而聲名大噪，也於會中確定通過，投入宜蘭縣立委選舉，但一切待民眾黨21日召開的中央委員會通過後，才會正式提名。

至於另外3位現任立委，包括賴香伶、邱臣遠以及吳欣盈，目前黨內尚未徵召；前立委蔡壁如近期則不斷到台中地方拜會國民黨人士，有意促成「藍白合作」局面，投入台中第一選區立委選戰，挑戰現任立委蔡其昌，但至今選決會也未做出決議。

被問到怎麼看待國民黨小雞內鬥，欲角逐台北市第二選區（士林大同）立委的國民黨台北市議員游淑慧，希望能找柯文哲幫忙站台，結果被藍營立委李德維批評為所欲為？柯文哲20日上午參訪一太e衛浴時表示，台灣政治不能只有陷入黨派，「我們是為台灣舉才，所以看人OK不OK、好或不好，而不是看他代表哪個黨。」

柯文哲提及，每個黨都有比較好、比較壞的人，不要用顏色把國家分兩半，「對我來講，如果民眾黨有提名的（地方），我們基於政黨政治，一定要支持自己提名的人，但如果該地區沒有提名，我們作為一個國民，還是可以認為誰比較好、誰跟我們理念比較接近，我們還是可以有支持的人。」

至於選決會是否已於19日確定陳琬惠、張其祿投入的選區？柯文哲間接證實，還要再送中央委員會。