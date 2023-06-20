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黃子佼「為什麼崩潰」？網揭關鍵原因：處於高焦慮狀態

▲▼黃子佼。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲網友分析黃子佼大崩潰原因。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

Me Too風波延燒到金鐘主持人黃子佼，他也在火速承認且道歉後，突然「黑化」並大崩潰抖出一堆演藝圈大咖的黑料。就有網友好奇「明明都一樣認了性騷，為何只有黃子佼大崩潰？」吸引不少人討論原因，有人就指出關鍵原因。

金鐘主持人黃子佼被爆出性騷後，火速坦承及道歉，但疑似負面情緒無法消化，在影片中抖出演藝圈中多為大咖藝人的黑料，震驚全台。對此，有網友就好奇「黃子佼為什麼會崩潰？」引發熱議。其中，有人就分析關鍵原因，直言「正常人都受不了。」

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一名網友在PTT回應「試想黃子佼為什麼會崩潰???」，並分析原因，原PO認為黃子佼崩潰是因為Me Too案子燒了一大陣子，導致黃一直處於很害怕的狀態，因為他也幹了這種事，天天深陷在「會不會被爆？爆了該怎麼辦？」的情緒中。

且身為高敏感型的人就會開始胡思亂想，認為「都是因為我的出生經歷才會這樣，這些人讓我的價值觀混亂，我相信的東西一切都不能相信了」。在不確定自己會不會被爆出來、心裡處於緊繃狀態下，「 然後想著那些他身邊的人搞的破事越想越不爽，當他被爆出來的時候，直接爆炸了。」

此文一出也引起許多網友認同，並分析指出，「他真的很努力...有權有錢 但也迷失了~」、「跌到谷底爬起來再創高峰，現在要跌到地獄，正常人都受不了的，有過低潮的人可想像」、「害怕過往被揭發並期待受害人願意給他機會」、「他認為自己已改過婚後亦無再犯，並且對別人寬容但此刻卻沒有得到別人一致的對待，醜事還被攤在陽光下檢討…反觀那些做錯卻沒人爆料沒被檢討的，那我改邪歸正又算什麼…所以崩了」。

但也有人認為，「你把他想的未免也太善良」、「會崩成這樣就是因為做過的髒事不少..」、「他的說法就是你不放過我，終於等到這一天，那其他假面也別想活下去」、「沒爆出來以後還是老色鬼」、「辛苦建立的面具被拆掉 崩了啊」、「本來就不用同情這種人，下去剛好而已，他動的是未成年女生耶」。

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